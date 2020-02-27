banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112428
ALTIN
327.304
DOLAR
6.1651
STERLİN
7.9375
EURO
6.7482
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Güney’de Sahte Diş Doktoruna Hapis Cezası

Lefkoşa, 27 Şubat 2020 : Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 10 yıl boyunca diplomasız diş doktorluğu yapan bir şahsı 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Güney’de Sahte Diş Doktoruna Hapis Cezası

Lefkoşa, 27 Şubat 2020 : Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 10 yıl boyunca diplomasız diş doktorluğu yapan bir şahsı 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 10:42
Güney’de Sahte Diş Doktoruna Hapis Cezası
banner337

Lefkoşa, 27 Şubat 2020 : Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 10 yıl boyunca diplomasız diş doktorluğu yapan bir şahsı 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.
Şahsın şirketine de 100 bin Euro para cezası kesildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, 46 yaşındaki şahsın eskiden Sovyetler Birliği’nde yaşayan ve şu an Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet etmekte olan bir kişi olduğunu kaydetti.
Gazete, üniversite diploması olmayan söz konusu kişinin, Rum kesimindeki Dişçilik Konseyi kütüğüne kayıt olmadan ve gerekli izinler olmadan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak 2009-2018 yılları arasında vatandaşları muayene ettiğini ifade etti.
Gazete şahsın, aleyhindeki suçlamaların 13’ünü kabul ettiğini, öte yandan 2012 yılında Dişçilik Konseyi’ne kendisine ait olmayan 4 diploma sunduğunu da ekledi.
25 YAŞINDAKİ ŞAHIS ŞOFBEN PATLAMASINDAN ÖTÜRÜ YARALANDI

banner317
Gazete başka bir haberinde ise, Limasol’da 25 yaşındaki Romanya uyruklu bir şahsın, evindeki elektrikli şofbenin patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandığını yazdı.
Şahsın banyo yaptığı sırada şofbenin patlaması sonucu vücudunda ciddi yanıklar meydana geldiği ve olayın ardından Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.
METANFİTAMİN KULLANIMI
Alithia’da yer alan bir haberde ise,  Larnaka’daki bir otel odasında gerçekleşen olayda, Güney Lefkoşa sakini 25 yaşındaki bir şahsın, kristal metamfitamin kullanımı sonucunda otel odasını dağıtıp camları kırdığı ve yaralanmasının sonucunda hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
(İY/HÖ)                     
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Futbolu Aracılığıyla Para Aklama İddiası
Rum Futbolu Aracılığıyla Para Aklama İddiası
Wendy Morton Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Yeni Birleşik Krallık Bakan Yardımcısı
Wendy Morton Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Yeni Birleşik Krallık Bakan Yardımcısı
AB Komisyonu Güney Kıbrıs ekonomisi konusunda uyardı
AB Komisyonu Güney Kıbrıs ekonomisi konusunda uyardı
Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor
Geçiş kapılarında koronavirüs denetimleri artırılıyor
Noble Energy Akel’i bilgilendirdi
Noble Energy Akel’i bilgilendirdi
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
Anastasiadis’in Bulgaristan temasları sürüyor
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
AB’den Türkiye aleyhine ilk yaptırım uygulmasının kabulü bekleniyor
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim