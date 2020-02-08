Güney’de Özel Görüşmeler Artık Resmen Dinlenebilecek



Lefkoşa, 8 Şubat 20 (.): Güney’de, özel telefon görüşmelerinin resmi makamlar tarafından dinlenmesi/kaydına olanak tanıyan tasarı dün Rum meclisinden geçerek yasallaştı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iade ettiği tasarıdaki iki değişiklik önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.



Tasarı, 1-Rum makamlarının mahkemeden herhangi birini dinlemek için izin talebinde bulunabilmesi için atıf yapmaları gereken “makul şüphe veya ihtimal” ifadesi yerine “makul şüphe” ifadesinin kullanılması ve 2-Avukat ile müvekkili arasındaki iletişimin gizliliğinin kurumsallaştırılması değişiklikleriyle geçti.(ŞA/HÖ)