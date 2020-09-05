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Güney’de Okullar 7 Eylül Yerine 14 Eylül’de Açılıyor

BAKAN PRODROMU “OKULLARIN HEPSİ ŞU ANDA TAM OLARAK HAZIR DEĞİL AMA PAZAR GECESİ OLACAK”

05 Eylül 2020 Cumartesi 13:44
Güney’de Okullar 7 Eylül Yerine 14 Eylül’de Açılıyor
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BAKAN PRODROMU “OKULLARIN HEPSİ ŞU ANDA TAM OLARAK HAZIR DEĞİL AMA PAZAR GECESİ OLACAK”

Lefkoşa, 5 Eylül 20 (.): Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu hava sıcaklığının 40 derece ve üzerinde olmasını gerekçe göstererek daha önce 7 Eylül olarak açıklanan okulların açılma tarihini bir hafta öteledi.

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Fileleftheros “Prodromos Zaman Kazanıyor… Öğrencilerin Okula Dönüşüne Bir Hafta Erteleme, Okulların Hazırlanmasına Bir Hafta Süre” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Prodromu’nun, öğrencilerin okula gitmesine 2 gün kala, okulların açılma tarihinin 14 Eylül olarak değiştiğini açıklarken sadece hava sıcaklığını gerekçe gösterdiğine işaret etti.

Gazete, öğretmenlerin günlerdir, çoğu okul binasının yeni eğitim yılına hazır olmadığını, kararlaştırılan hijyen prosedürlerinin uygulanabilir olmadığını ve bakanlığın projelerinin zamansız olduğu konusunda sesini yükseltmiş olmasına rağmen Prodromu’nun bu konuya tek bir cümleyle “okulların hepsi şu anda tam olarak hazır değil ama Pazar gecesi olacak” diyerek değindiğine dikkat çekti.

(ŞA/FEZ)

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