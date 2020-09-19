Güney\'de Mülteciler Konusunda Üç Yasa Geçirildi

Lefkoşa, 19 Eylül 20 : Güney Kıbrıs’ın karşı karşıya kaldığı mülteci akışlarını daha etkili bir şekilde yönetebilmesi için dün Meclis’ten oy birliğiyle üç yasa geçirildi.

Alithia gazetesi, yeni yasaların, iltica başvurularını ele alan dairenin müdürüne, iltica talebiyle ilgili ret kararı çıkarılması yanı sıra mültecilerin ülkesine iade edilmesi veya sınır dışı edilmesi kararı çıkarma yetkisi verdiğini yazdı.

Gazete buna paralel olarak, İdari Mahkemenin önündeki ret kararı aleyhinde başvuruda bulunulmasının 30 gün içerisinde yapılmasının düzenlendiğini ve itiraz süresinin de kısaltıldığını bildirdi.

Haberde, buna paralel olarak, Rum polisinin, Kuzey Kıbrıs’tan Güney’e gittiği iddia edilen düzensiz göçmen akışlarıyla başa çıkabilmek için “Düzensiz Göçü Önleme Birimi” kurmaya karar verdiği de ifade edildi.

Bu arada gazete, Lefkoşa Rum kesiminin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine, Rum polis makamlarının, sınır dışı edilecek olan tüm yabancı uyruklu kişilerin polis karakollarındaki gözaltı merkezlerinde değil de, Mennoya’daki mülteciler için özel olarak tasarlanmış alanlarda tutulmalarına ilişkin çabalarının sürdüğünü teyit ettiğini de aktardı.

Haravgi gazetesi ise haberinde, mülteci konusuyla ilgili yeni yasal çerçevenin sığınma başvurusunda bulunanlar için “ekspres sınır dışılar” öngördüğünü, aynı zamanda “köle ticareti” yapanlara arka çıktığı yorumunda bulundu.

(İY/GÜL)