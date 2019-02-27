Güney’de Lefkoşa Surlariçinde Bina Çöktü



Lefkoşa, 27 Şubat 19 : Lefkoşa Surlariçi’nde (güneyde) bir binanın aşırı yağışlar nedeniyle dün çöktüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bölgedeki diğer binaların da çökme olasılığı bulunduğunu kaydederken, gerek yasadaki boşluklar ve Lefkoşa Rum Belediyesi’nin maddi sorunları, gerekse hükümetin önceliklerinin farklı olması nedeniyle çürümeye bırakıldığını yazdı.

Gazete, konuyla ilgili herkesin topu birbirine attığını kaydederken, Rum İçişleri Bakanlığı’nın ihaleye çıkılması ve 300 Kıbrıs Türk binasının durumunun Haziran ayına kadar netleştirilerek gereken neyse yapılması için talimat verdiğini belirtti.

(GE/ÖK)