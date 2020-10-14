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Güney’de Koronavirüs Patladı…

BİR GÜNDE 83 YENİ VAKA İLE REKOR KIRILDI, 23 VAKANIN TEMASLILARINA ULAŞILAMADI

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:31
Güney’de Koronavirüs Patladı…
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BİR GÜNDE 83 YENİ VAKA İLE REKOR KIRILDI, 23 VAKANIN TEMASLILARINA ULAŞILAMADI

Lefkoşa, 14 Ekim 20 (.): Güney Kıbrıs’ta dün 83 yeni vaka saptanarak, pandeminin başladığı Mart ayından beri bir günde saptanan en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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Alihtia haberi “Koronavirüs Vakalarında Patlama… Sağlık Bakanı Endişeli, Başkan Anastasiadis’e Bilgi Verdi… Dün Açıklanan 83 Vaka Arasında Yaşları 3 ile 7 Arasında Değişen 5 de Çocuk Var” başlık ve spotlarıyla değerlendirdi.

Habere göre, dün Rum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 83 vakadan 23’ünün temaslıları tespit edilemedi. Bu nedenle yeni vakaların temaslıları tespit edildiğinde vaka sayısında patlama bekleniyor.

Gazete, dün saptanan 23 vakanın temaslılarına ulaşılamaması ve bulaş zincirinin büyümesi nedeniyle kaygılanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun yeni önlemler almayı düşündüğünü yazdı.

(ŞA/HA)

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