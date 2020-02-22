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Güney’de Koronavirüs Alarmı

İSRAİL UÇAĞI, DIAMOND PRINCESS’TEKİ HASTAYI İSRAİL’E GÖTÜRMESİNİN ARDINDAN GÜNEY’E İNDİ

Güney’de Koronavirüs Alarmı

İSRAİL UÇAĞI, DIAMOND PRINCESS’TEKİ HASTAYI İSRAİL’E GÖTÜRMESİNİN ARDINDAN GÜNEY’E İNDİ

22 Şubat 2020 Cumartesi 12:01
Güney’de Koronavirüs Alarmı
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İSRAİL UÇAĞI, DIAMOND PRINCESS’TEKİ HASTAYI İSRAİL’E GÖTÜRMESİNİN ARDINDAN GÜNEY’E İNDİ

Lefkoşa, 22 Şubat 20 (.): Japonya’nın Yokohama kentinde karantinada tutulan Diamond Princess gemisinden, korona virüs bulaştığı kesinleşen bir kişiyi İsrail’e götüren özel bir İsrail jeti, dün gece Rum tarafına gitti, Güney Kıbrıs alarma geçti.

Alihtia haberi “Yeni Koronavirüs Vakası Şüphesi… Diamond Princess’ten İnsan Taşıyan İsrail Uçağı Mürettebatından Bir Kadında Saptandı… Test Sonuçlarından Bağımsız Olarak 14 Gün Karantinada Tutulacak” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdi.

Haberde dün gece Rum tarafına iniş yapan İsrail şirketine ait özel bir uçağın,  daha önce Japonya’nın Yokohama kentinde karantinada tutulmakta olan Diamond Princess isimli cruise gemisinden kişilerin tahliyesine katıldığı, uçuş ekibindeki kadın personelde koronavirüs semptomları görülmesi nedeniyle yüksek risk kapsamına alınarak gerekli testler için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gazete hastanede yapılan testlerin sonuçlarının sabah erken saatlerde çıkmasının beklendiğini ancak sonuç her ne olursa olsun, koronavirüs bulaştığından şüphelenilen kişilerle temas ettiği için, ilgili protokol gereği 14 gün karantinada tutulacağını yazdı.

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Gazete “edindiğimiz bilgilere göre İsrail makamlarının uçağın geçmişi hakkında bilgi vermemesi Kıbrıs sağlık makamlarının yoğun hoşnutsuzluğunu çekti, bu nedenle İsrail makamları nezdinde protesto girişiminde bulunulabilir” ifadesine de yer verdi.

TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Bu arada gazetelerin internet sayfalarında, özel uçak personeli kadına yapılan testlerin negatif sonuç verdiği bilgisi yayımlandı.

Haberi “Kıbrıs Korona Yüzünden Alarmda” başlığıyla aktaran Fileleftheros, Rum yönetiminin dün 4 koronavirüs şüphelisi nedeniyle alarma geçtiğini yazdı.

Habere göre Güney’e inen küçük uçak, biri korona virüs bulaştığı kesinleşen 4 yolcuyu İsrail’e götürdü. Bulaşan kişi İsrailliydi ve İsrail’de kaldı. Uçak, protokoller uyarınca karantinaya alınması gerekirken Fransa’ya gitmek üzere İsrail’den havalanarak Güney Kıbrıs’a indi.

(ŞA/GÜL)

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