banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114476
ALTIN
325.658
DOLAR
6.1564
STERLİN
7.9593
EURO
6.7035
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli

Lefkoşa, 26 Şubat 2020 : Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan ve mahkeme yoluyla talep etmekte oldukları mülklerinde ikamet etmekte olan göçmenlerle ilgili problemlerin, AKEL milletvekillerinin önerisinin ardından, dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığı haber verildi.

Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli

Lefkoşa, 26 Şubat 2020 : Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan ve mahkeme yoluyla talep etmekte oldukları mülklerinde ikamet etmekte olan göçmenlerle ilgili problemlerin, AKEL milletvekillerinin önerisinin ardından, dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığı haber verildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:55
Güney’de Kalan Kıbrıs Türk Mallarında İkamet Eden Göçmenler Endişeli
banner337

Lefkoşa, 26 Şubat 2020 : Kıbrıslı Türklerin Güney’de kalan ve mahkeme yoluyla talep etmekte oldukları mülklerinde ikamet etmekte olan göçmenlerle ilgili problemlerin, AKEL milletvekillerinin önerisinin ardından, dün Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığı haber verildi.
Haravgi gazetesine göre, toplantının ardından açıklamada bulunan Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma, bu şekilde yargı önünde beklemede bulunan 85 dava bulunduğunu, bazılarının itiraz aşamasında olduğunu, iki tanesinin ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde beklemede bulunduğunu belirtti.
Kukuma, bazı durumlarda Kıbrıslı Türklerin haklı çıktığını, çoğunda ise başvuruların Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yasası temelinde reddedildiğini ifade etti.
Açıklamasında, Rum Yönetimi ve 52 bölge sakini aleyhinde dava açılan “Polemitya’daki” (Binatlı) mahalle konusuna atıfta bulunan Kukuma, hükümetin bu hususta, etkilenen bölge sakinlerinin temsil edilmesi için avukat atadığını söyledi.
Kukuma, “Doromolakşa’daki” (Mormenekşe) başka bir mahalleyle ilgili olarak ise, haberde ismi belirtilmeyen Kıbrıslı Türk avukatın, evlerinin geri alınması sürecinin başladığı konusunda göçmenleri bilgilendirip, korkuttuğunu öne sürdü.

banner317
Kukuma, Baf’a bağlı Dimi’de ise, Kıbrıslı bir Türk’e ait olan bir araziye inşa edilmiş olan Baf Havalimanı’nın bir kısmı ile bunun yanındaki semtin talep edilmesine ilişkin sürecin gelişme halinde bulunduğunu belirtti.
Kukuma, Kıbrıslı Türk ve Rum avukatlar ile emlakçıların “siyah limuzinlere binerek” şu an Kıbrıslı Rumların ikamet etmekte olduğu Kıbrıs Türk arazilerinde gezdiklerini ve bunları terk etmeleri gerekeceği konusunda Rumları uyararak, göçmenler arasında ciddi endişeye sebep olduklarını da iddia etti.
Gazete Rum hükümetinin ise, 1974 yılından sonra üzerine göçmen mahalleleri inşa edilen Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili olarak, Kıbrıslı Türklerin mallarını geri almak veya tazminat için yaptıkları başvurular konusunda gelişme halinde bulunan prosedürlerden, hiçbir göçmenin korumasız bırakılmasının söz konusu olmadığını belirttiğini iletti.
Gazete DİSİ milletvekili Onufrios Kullas’a dayanarak, Rum İçişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Yasası’nı uyguladığını ve hiçbir göçmenin zor durumda bırakılmasının söz konusu olmadığını da ekledi.
(İY/HÖ)                            
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
Güney Kıbrıs’a dördüncü kumarhane açıldı
Güney Kıbrıs’a dördüncü kumarhane açıldı
AKEL'den Mustafa Denizer'e ödül
AKEL'den Mustafa Denizer'e ödül
Fransa ile yeni tatbikat…
Fransa ile yeni tatbikat…
Anastasiadis Bulgaristan’da
Anastasiadis Bulgaristan’da
Rum yönetimi ara bölgedeki durumdan hoşnut değil
Rum yönetimi ara bölgedeki durumdan hoşnut değil
Galler Prensi Charles Eşiyle Birlikte Güney Kıbrıs’a Geliyor
Galler Prensi Charles Eşiyle Birlikte Güney Kıbrıs’a Geliyor
Rum İçişleri Bakanı’ndan Brüksel’de Mültecilerle İlgili Temaslar
Rum İçişleri Bakanı’ndan Brüksel’de Mültecilerle İlgili Temaslar
Hristodulidis Dün Cenevre’de Guterres’le Görüştü
Hristodulidis Dün Cenevre’de Guterres’le Görüştü
Türkiye’nin Elektrik Kablosunun Döşenmesine Engel Olmaya Çalıştığı İddia Edildi
Türkiye’nin Elektrik Kablosunun Döşenmesine Engel Olmaya Çalıştığı İddia Edildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim