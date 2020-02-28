Güney’de İkileme Düşüren Korona Önlemleri…

RUM SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KKTC-GÜNEY KBRIS SINIR KAPILARI İÇİN ÖNERİLERİ KONUŞULDU

SİYASİ, EKONOMİK VEYA DİĞER OLUMSUZ ETKİLERİ KAYGISIYLA KARAR BUGÜNKÜ BAKANLAR KURULUNA BIRAKILDI

Lefkoşa, 28 Şubat 20 (.): Güney Kıbrıs, korona virüsün Avrupa’da hızla yayılması üzerine peş peşe toplantılar yaparak mevcut önlemlerine ek önlemler kararlaştırıyor. Bazı önlemlerin, alındığı anda uygulamaya konulduğu ancak bazılarının, siyasi ekonomik veya başka olumsuz etkileri olacağı kaygısıyla Rum yönetimini zor bir ikileme soktuğu kaydedildi. Aralarında, KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarından bazılarının kapatılmasının da bulunduğu bazı önerilerin, daha ileri incelenmesi için Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplanacağı haber verildi.

Fileleftheros haberi “Korona Koşuyor, Hükümet de Koşuyor… Bakanlar Kurulu’nun 24 Saat İçerisinde İkinci Toplantısı… Bakanlar Dün Karar Vermedi, Barikatlardaki Önlemlerin Artırılması Önerileri Bugün Yeniden Masaya Yatırılacak” başlık ve spotlarıyla aktardı.

SINIR KAPILARI İÇİN ÖNERİLEN ÖNLEMLER

Habere göre Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Adalet, Savunma ve Turizm bakanları dün toplandı ve Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun, kişilerin KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerine katı kısıtlama getirilmesi önerisi yeniden ele alındı. Yoannu’nun, sınır kapılarından sadece Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin (gazete “yani sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının” izahını yaptı) geçişlerine izin verilmesi önerisinin zemin kazanmakta olduğu kaydedildi.

Dünkü toplantıda KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki bazı sınır kapılarından geçiş saatlerinin kısıtlanması önerisi de yeniden gündeme gelirken “daha iyi denetim yapılabilmesi” için bazı kapıların “geçici olarak kapatılması” da önerildi. Yine, sınır kapılarından geçiş yapan yabancı ülke vatandaşlarının kimlik denetimlerin artırılması önerisi de ele alındı.

Bu önerilerden hiçbirinde karar alınmadı, bakanlar sadece kabul veya ret görüşlerini ortaya koydu. Bu tür kararların derhal uygulamaya konulup konulmayacağı kararı için Rum Bakanlar Kurulu bugün toplantıya çağrılacak.

ANASTASİADİS YAZLIK SARAYI KARANTİNA İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI EMRİNE VERDİ

Dünkü toplantıda kararlaştırılan bazı önlemler ise, toplantı sonrasında açıklandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis, tepkilere cevap olarak, Trodos’taki Yazlık Saray’ı ihtiyaç hallinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın emrine verdi. Trodos’taki diğer devlet binalarının da karantina alanı olarak kullanılması kararlaştırıldı. Bugün de bir sendikanın (Haravgi’ye göre Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonı SEK’in Kannavia’daki kampı) kamp yeri olarak kullandığı alanı Rum Sağlık Bakanlığı’nın emrine verdiğini açıklaması bekleniyor.

4 KADIN TRODOS’TA KARANTİNADA

Gazete Trodos’taki devlet binalarının karantina alanı olarak kullanılmasına başlandığını, İtalya’nın kuzeyine seyahatleri sırasında korona virüs olduğu doğrulanmış kişilerle temas ettikleri için sağlık denetimi yapılan, sonucu pozitif çıkmamasına rağmen protokol gereği 14 gün denetim altında tutulmalarına karar verilen 4 kadının dün Trodos’a gönderildiğini yazdı.

Habere göre dün KKTC-Güney Kıbrıs sınır kaplarındaki polis önlemlerinin artırılmasına, geçiş yapanların sağlık denetimleri için kapılara ek sağlık personeli gönderilmesine de karar verildi.

Sağlık Bakanı Yoannu, korona virüse karşı bugüne kadar alınan önlemleri gözden geçirip yeni önlemler kararlaştırdıklarını ve her gün, gerekmesi halinde yeni önlemler alacaklarını açıkladı. Halen üç hastanede karantina bölümü oluşturduklarını, virüsün salgın halini alması halinde ise tamamen boşaltacakları bir hastaneyi boşaltıp, tamamen korona virüslü hastalar için kullanacaklarını anlattı, bunun için planlanan hastanenin hangisi olduğunu söylemedi.

YOANNU: “VİRÜS ÜLKEYE GİREBİLİR AMA PANİĞE GEREK YOK”

“Paniğe gerek yok. Visrüs ülkeye girebilir ancak alınan bütün önlemler bu ihtimali sıfırlama maksatlıdır” diyen Konstantinos Yoannu, gazetecilerin KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapıları ile ilgili önlemlere dair sorularına cevap vermek istemedi, bugünkü Bakanlar Kurulu’nu adres gösterdi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün “Active” isimli yayın organına yaptığı açıklamada “şu anda bazı kararlar var, çeşitli seçenekler, çeşitli önlemler inceleniyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz” dedi ve son günlerde Rum tarafında yaşanmakta olan panik halinin haklı olmadığını, konuyu gerekli ciddiyetle takip ettiklerini söyledi ve herkesten işbirliği yapmasını istedi.

Gazete iki toplumlu sağlık teknik komitesinin de harekete geçirildiğini, gerekmesi halinde malzeme değişimine, uzmanlık konularında işbirliğine ve sınır kapılarında denetim yapılmasına karar verildiğini belirtti.

“HAFİF” SEMPTOMLARI OLAN BİR ŞÜPHELİ LİMASOL HASTANESİNDE

Aynı gazete önceki günlerde İtalya’ya seyahat etmiş olan üç kişinin daha dün Limasol Hastanesi’nde gözetim altına alındığını ve yapılan testlerin sonuçlarının beklendiğini yazdı, edindiği bilgilere dayanarak üç kişiden birinin, “hafif” korona virüs semptomları gösterdiğini belirtti.

Politis haberi “Barikatlarda Yeni Önlemler… Lübnanlıların İşgal Bölgelerine Ulaşmaları Sorun… Bakanlar Kurulu Bugün Korona Nedeniyle Olağanüstü Toplanıyor… Bakanlar Komitesi Özellikle Barikatlardaki Denetimle İlgili Somut Önerilerle Başkan’a Gidiyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Alithia manşete çektiği haberi “Ölümcül Korona Virüs Bütün Dünya’yı Alt-Üst Etti… Kıbrıs’ta Trodos’taki Hükümet Binaları Karantinaya Alınması Gereken Kişilerin Misafir Edilmesi İçin Seferber Ediliyor… Barikatları Kapatmayacaklar… Üç Şüpheli Virüs Vakası Daha Limasol Hastanesinde ” ve (iç sayfasında) “Başkanlık Sarayı Karantinaya Çevriliyor… Anastaiadis’ten Korona Konusundaki Tepkilere Güçlü Cevap” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi “Kıbrıs’ta Korona Virüsün Doğrulanması An Meselesi... Barikatlarda Sert Önlemler ve Karantina Alanları” başlığını kullandı.

(ŞA/ÖK)