Güney\'de, Hazinede İlk 4 Ayda 73 Milyon Euro Açık

MEVDUATLAR AZALDI, KREDİLER ARTTI… KALKINMA HIZI YÜZDE 0,8…

Lefkoşa, 30 Mayıs 2020 : Rum tarafında, hükümetin hesaplarının, 2020 yılının ilk 4 ayında 73 milyon Euro’luk bir açık verdiği ve bunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 0,4’üne tekabül ettiği ifade edildi.

Bu açığın korona virüsü ve uygulanan karantinanın etkilerini yansıttığını yazan Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, kamu maliyesinin özellikle tam karantinanın uygulandığı Nisan ayında etkilendiği ve açığın 239 milyon Euro’ya ulaştığına dikkati çekti.

2020 yılının ilk 4 ayında, Rum tarafındaki toplam giderlerin yüzde 4,7 oranında artarak 2,6 milyar Euro’ya ulaştığını kaydeden gazete, gelirlerin de yüzde 5,9 oranında azaldığını ifade etti.

MEVDUATLAR AZALDI, KREDİLER ARTTI



2020 yılının Nisan ayında mevduatların azaldığını, kredilerin ise çoğaldığını da yazan gazete, Rum Merkezi Bankası tarafından verilen bilgiye göre, Nisan ayında mevduatlarda 37,1 milyon Euro’!luk net bir düşüş olduğunu belirtti.Haberde, Nisan ayındaki kredilerde (borçlanmalarda) yüzde 5,5’lik bir artış yaşandığı da ifade edildi.KALKINMA HIZIGazete,İstatistik Dairesinin, Rum ekonomisinin 2020 yılının ilk 3 ayındaki kalkınma hızını, yüzde 0,8 olarak hesapladığını da ekledi.(İY/HÖ)