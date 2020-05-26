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Güney\'de Bıçaklı Kavga

Lefkoşa, 26 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’ta alacak verecek davasından 27, 21, 38 yaşlarındaki üç Kıbrıslı Rum arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

26 Mayıs 2020 Salı 11:55
Güney\'de Bıçaklı Kavga
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Lefkoşa, 26 Mayıs 20 : Güney Kıbrıs’ta alacak verecek davasından 27, 21, 38 yaşlarındaki üç Kıbrıslı Rum arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Alithia gazetesi, Larnaka’da yaşları 21 ve 27 olan iki Kıbrıslı Rum’un, 38 yaşındaki bir diğer Kıbrıslı Rum’un evine giderek alacaklı olduklarını iddia ettikleri parayı talep etmeleri sonrasında kavga çıktığını yazdı.
Kavgada bıçakların çekildiğini ve 27 ila 38 yaşlarındaki kişilerin hafif yaralandıklarını belirten gazete, şahısların haklarında dava okunmasının ardından serbest bırakıldıklarını vurguladı.

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(SB/HÖ)              
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