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Güney Lefkoşa’daki çalışmalar

Güney Lefkoşa’da, yeni Lefkoşa Rum Belediye binasına yakın olan antik alanın şekillenmesine ilişkin çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

31 Temmuz 2020 Cuma 12:32
Güney Lefkoşa’daki çalışmalar
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Fileleftheros gazetesi, Güney Lefkoşa’daki tarihi alanda tamamlanan çalışmalar çerçevesinde arkeolojik parkın gezilmesi için üst geçitler yapıldığını ve  üzerlerinde önemli antik bulguların yer aldığı saçakların yapıldığını yazdı.

Gazete, haberinde, Lefkoşa Rum Belediye Başkanlığının açıklamasına dayanarak şehirde, kısa zaman içerisinde tamamlanacak çalışmaların ayrıntılarına da yer verdi.

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Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Yeşil Hata yakın bölgelerin geliştirilmesiyle ilgili planlanan çalışmalardan da söz ederek, buna ilişkin stratejisinin kültürel yapının ve kültürün ileriye götürülmesi, kültürel yapının korunması olgusuna dayandığından bahsettiğini yazan gazete ilgili haberde şehirde daha önce yapılan çalışmalardan da söz edildi. 

Son Güncelleme: 31.07.2020 12:45
Anahtar Kelimeler:
Güney Lefkoşa Antik Alan
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