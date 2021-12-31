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Güney Lefkoşa surlariçinde yapısal değişiklik

Güney Lefkoşa surlariçindeki bölümün yeniden canlandırılması amacıyla ekonomik ve yapısal teşviklerin ilan edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi. 

31 Aralık 2021 Cuma 12:30
Güney Lefkoşa surlariçinde yapısal değişiklik

Fileleftheros gazetesi Güney Lefkoşa surlariçindeki bölümüne yapılacak  bakım ve onarım ile, terk edilmiş görüntüsü veren bölgenin ortamının değişeceğini yazdı.
Güney Lefkoşa surlariçindeki bölgede bulunan Kıbrıs Türk mallarından da söz eden gazete değerlendirilmesi yönünde karar verilmesi durumunda kaba çizgileriyle incelemesi yapılan ve değerlendirilmesi niyeti bulunan 300 kadar Kıbrıs Türk binasının varlığından söz etti. 

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Gazete, bu binalardan bazılarının, bakım ve onarımının yapılmaması durumunda yıkılacağını, geçmişte ise bunların, AB tarafından özel bir programla finanse edilmesinin düşünüldüğünü de anımsattı.
Rum Bilim Teknik Komitesi’nin (ETEK), Kıbrıs Türk binalarının listesinin çıkarılması ve AB tarafından finansmanın sağlanmasının talep edilmesini önerdiğini yazan gazete, bunun da; bu binaların  Kıbrıs sorunun çözümü durumunda sahiplerine verileceği düşüncesine dayandığını belirtti. 
Gazete binaların bakım ve onarımıyla tüm bölgenin görüntüsünün değişeceğine kesin gözle bakıldığını yazdı.  

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Son Güncelleme: 31.12.2021 13:39
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