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Güney Kıbrıs’tan polis haberleri

Güney Kıbrıs Polisi'nin 8 Haziran 2021 tarihli basın bülteni..

08 Haziran 2021 Salı 12:30
Güney Kıbrıs’tan polis haberleri
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POLİS ÇAVUŞU KENDİNİ YARALADI
Güney Kıbrıs’taki bir büyükelçilikte görev yapan polis çavuşunun Cuma günü, zimmetindeki silahın ateş alması sonucu kendini yaraladığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, olayın, polis çavuşunun silahını temizlediği sırada meydana geldiğini ve şahsın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını yazdı.
Haberde, polis çavuşunun durumunun iyi olduğu belirtildi.


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BIÇAK TEHDİDİYLE BÜFE SOYGUNU
Gazete, bir başka haberinde de Lefkoşa Rum Kesimi’nde bulunan bir büfede önceki akşam saat 10.20’de bıçaklı soygun meydana geldiğini yazdı.
Haberde, maskeli iki kişinin, bıçakla büfe sahibini tehdit ederek kasada bulunan tüm parayı çaldığı ve gözden kaybolduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 12:44
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