Güney Kıbrıs’tan polis haberleri

POLİS ÇAVUŞU KENDİNİ YARALADI

Güney Kıbrıs’taki bir büyükelçilikte görev yapan polis çavuşunun Cuma günü, zimmetindeki silahın ateş alması sonucu kendini yaraladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, olayın, polis çavuşunun silahını temizlediği sırada meydana geldiğini ve şahsın, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığını yazdı.

Haberde, polis çavuşunun durumunun iyi olduğu belirtildi.





BIÇAK TEHDİDİYLE BÜFE SOYGUNU

Gazete, bir başka haberinde de Lefkoşa Rum Kesimi’nde bulunan bir büfede önceki akşam saat 10.20’de bıçaklı soygun meydana geldiğini yazdı.

Haberde, maskeli iki kişinin, bıçakla büfe sahibini tehdit ederek kasada bulunan tüm parayı çaldığı ve gözden kaybolduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.