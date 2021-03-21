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Güney Kıbrıs’tan “karşı Navtex”

Güney Kıbrıs’ın, “Türkiye’nin Güzelyurt Körfezi deniz bölgesinde tatbikat yapacağı” gerekçesiyle, “karşı-Navtex” yayımladığı bildirildi.  

21 Mart 2021 Pazar 15:58
Güney Kıbrıs’tan “karşı Navtex”
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Güney Kıbrıs’ın, “Türkiye’nin Güzelyurt Körfezi deniz bölgesinde tatbikat yapacağı” gerekçesiyle, “karşı-Navtex” yayımladığı bildirildi.  
Rum haber kaynakları, “yetkili kaynaklara” atıfta bulunarak, “Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın kara suları egemenliğini ihlal ederek Omorfo (Güzelyurt) Körfezi deniz bölgesinde, atışlarla askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini” ileri sürdü.  

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Haberde, “Kıbrıs açıklarında Nisan ayında yapılacak olan Rus tatbikatlarıyla ilgili Türk Navtex’ine karşı, Güney Kıbrıs’ın ilgili Navtex’i yayımladığı” ifade edildi.  

 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
NavtexKktcGüney Kıbrıs
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