Güney Kıbrıs’tan “karşı Navtex”

Güney Kıbrıs’ın, “Türkiye’nin Güzelyurt Körfezi deniz bölgesinde tatbikat yapacağı” gerekçesiyle, “karşı-Navtex” yayımladığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, “yetkili kaynaklara” atıfta bulunarak, “Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın kara suları egemenliğini ihlal ederek Omorfo (Güzelyurt) Körfezi deniz bölgesinde, atışlarla askeri tatbikatlar gerçekleştireceğini” ileri sürdü.



Haberde, “Kıbrıs açıklarında Nisan ayında yapılacak olan Rus tatbikatlarıyla ilgili Türk Navtex’ine karşı, Güney Kıbrıs’ın ilgili Navtex’i yayımladığı” ifade edildi.