Güney Kıbrıs’tan Avrupa Konseyi Zirvesi ışığında yoğun faaliyetler

Güney Kıbrıs’ın, Perşembe günü yapılacak Avrupa Konseyi zirvesi ışığında yoğun diplomatik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Rum radyosunun haberine göre, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetleri konusunda, Brüksel’in, söylemin ötesinde faaliyete geçmesi hedefini taşıyan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın bu konuda diplomatik çalışmalar yürütüyor.

Rum Dışişleri Bakan Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un, bu amaç çerçevesinde dünden itibaren, Avrupa Konseyi zirvesi için hazırlık niteliği taşıyan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi toplantıları çerçevesinde büyük mücadele verdiği ifade edildi.



Avrupa Konseyi zirvesinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”i içerisindeki “ihlalleri” ve Güney Kıbrıs’a karşı “savurduğu tehditlere” ilişkin görüşleri değerlendirilecek.Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının, bugün Genel İşler Konseyi çerçevesinde, Türk davranışına ilişkin özel bir paragrafın dahil edilmesi beklenen sonuç bildirgesi genişleme bölümündeki konuyu daha fazla ele alması bekleniyor.Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde gerçekleştirdiği “yasa dışı faaliyetler” konusunda Türkiye’ye güçlü mesajlar göndereceğine dair iyimserliğini dile getirdi.Bunun, hedefleri olduğunu söyleyen Anastasiadis, zirve sonuç bildirgesinin kendilerini memnun etmemesi durumunda veto konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna karşılık ise “gelişmelere bağlı olarak doğru icraatların yapılması gerektiğini” söyledi.