Güney Kıbrıs’tan Avrupa Komisyonu’na mülteci konusunda 5 talep

Kathimerini gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, 10 Kasım 2021 tarihli mektubunda, Güney Kıbrıs’ın mülteci akınıyla alakalı olağanüstü hal statüsünde olduğuna ve Purnara’daki mülteci kabul merkezinde daha fazla kişiyi misafir etme olanağının bulunmadığına dikkati çektiğini yazdı.﻿ Habere göre Anastasiadis, sığınma talebi ve kabulünün sınırları aştığını da dile getirdi.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs için zorunlu yer değiştirme programının derhal kurumsallaştırılmasını; Güney Kıbrıs’ın yeni siyasi sığınma başvurularını geçici olarak incelemeye mecbur olmaması için ilgili anlaşmanın ilgili paragrafının devreye konulmasını; AB’nin donanım ve kabul merkezleri için derhal ekonomik yardımda bulunmasını da talep etti. ﻿

Gazete haberinde Anastasiadis’in mektubunun İngilizce kupürüne de yer verdi. ﻿ ﻿