Güney Kıbrıs’taki yangının bilançosu ağır!

Alithia gazetesi “Kıbrıs’ın Kalbi Yandı- Kıbrıs İçin Kara Gün- Yangınlardan Ötürü 4 Kişi Hayatını Kaybetti” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yangınla ilgili açıklamasında, yangının, 1974 savaşından beri yaşanan en büyük felaket olduğunu iddiasında bulunduğunu yazdı.

Yangın sonucunda Güney Kıbrıs’ın “kalbinin” yandığını yazan gazete, domates serasında çalışan ve bindikleri araçla yangın yerinden kaçmaya çalışırken 25-35 yaşları arasındaki 4 Mısırlı mevsimlik işçinin hayatını kaybettiğini kaydetti. Ormanlık arazi, ekinler ve küçük sanayi işletmelerinin bulunduğu yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alan ve içerisinde bulunan havanlar, evler ve arabaların yandığı belirtildi.

Yangından etkilenen bölgelerin dün akşam güvenli ilan edildiklerini ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiğini kaydeden gazete, itfaiye ekiplerinin ise alarm durumunda kaldıklarını yazdı.

Cumartesi günü Limasol’a bağlı Arakapas köyünde başlayan yangının hava şartlarından ötürü birkaç saat içerisinde Eptagonia, Akapnu, Oras, Melinis, Sikoptera, Odu, Ay. Vavatsina ve Vavatsina köylerine yayıldığını belirten gazete, yangının 55 kilometrekarelik bir alanda, önünde bulduğu her şeyi yerle bir ettiğini kaydetti.

Larnaka ve Limasol’un dağlık bölgelerindeki 9 köyün yangından zarar gördüğünü belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise Vavatsina’daki koordinasyon merkezinde yangını takip ettiğini ve daha sonra yangından etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğini yazdı.

Anastasiadis, ayrıca devletin yangından zarar görenlere ve hayatını kaybeden kişilerin ailelerine yardım edeceğini ifade etti.

Rum lider, bir gazetecinin “toplumun yangınları çıkaranlar için emsal cezalar istediğine” dair yorumunu yanıtında, emsal cezalar olması için kanıt olması gerektiğini dile getirdi.

Hassasiyetleri olan ve şikayette bulunan vatandaşlar olduğunu ve ilk tutuklamaların yapıldığını da söyleyen Anastasiadis, tüm vatandaşlara, gerek bilinçsiz, gerek kasti, gerek de ihmalkar bir şekilde yangınlara sebep olanlara karşı uyanık olmaları çağrısında da bulundu.

Rum hükümetinin yangından zarar gören bölgelere yönelik ilk destek önlemlerinin önümüzdeki Çarşamba günü açıklanacağını ve zararların karşılanacağını ifade eden Anastasiadis, ziyaret ettiği 6 köydeki durumun trajik olduğunu da dile getirdi.

En büyük üzüntüsünün ise can kayıpları yaşanması olduğunu dile getiren Anastasiadis, hayatını kaybeden kişilerin ailelerini de göz ardı etmeyeceklerini ifade etti.

Rum İçişleri Bakanı ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana en yıkıcı yangını yaşadıklarını” söyledi.

Yangının dün öğlen saatlerinden itibaren kontrol altına alınmaya başladığını belirten gazete, yangının söndürülmesine Rum itfaiyesine bağlı araçlarla Yunanistan ve İsrail’den hava araçlarının katkıda bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, Rum Polisinin yangının çıkmasına sebep olduğu düşünülen 67 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazan gazete, söz konusu kişinin olayla bir ilgisi olduğuna itiraz etmesine rağmen, aleyhinde 8 gün gözaltına alınmasına neden olan bilgiler bulunduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise “Kavurucu ve Kronik Eksikliklerin Olduğu Kıyamet Manzarası- Zaman Gelip Geçiyor, Durum Düzelmiyor- Yine Trajik Eksiklikler, Bilindik Saçmalık ve Sonrasında Melodram- Büyük Ekolojik Felaket- Anastasiadis: Emsali Olmayan Bir Trajedi” başlıklı haberinde, bu kez, sorumsuzluk, yeterli araçların eksikliği ve yetkililer arasındaki iletişimsizliğin felaketin dışında dört kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtığını yazdı.

Yangın sonucunda yaklaşık 55 kilometrekarelik bir alanın yandığını yineleyen gazete, bir kişinin felaketin boyutunu anlaması için, Limasol’un kapladığı alanın 50 kilometrekare olduğunu düşünmesinin yeterli olduğunu vurguladı.

Gazete, 2016 yılında Solea bölgesinde çıkan ve 4 gün süren yangında, geçen Cumartesi çıkan yangında zarar gören alanın 3’te birinin yandığını da ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise, ilk sayfasının yarısını yangın fotoğrafına ayırdığı haberi “Kabusa Teslim Olduk- Kayıtsızlık Cehennemi Getirdi- Solea Trajedisinden Sonra İncelemeler Yapıldı, Kararlar Alındı Ancak Hiçbir Zaman Uygulanmadı” başlıklarıyla aktardı. Haberde, “2016 yılında Solea bölgesinde çıkan yangını izleyen dönemde verilen sözler, yapılan planlar ve alınan kararlar uygulansaydı, Limasol bölgesinde çıkan ve akabinde 9 köyü etkisi alan yangından kaçma veya bu aşamaya gelmeden engelleme mümkün olabilecekti” denildi.

2016 yılından bugüne kadar yangınlar konusunda alınan kararların tam anlamıyla çekmecelerde kaldığını yazan gazete, bahse konu dönemde özel bir komite kurulduğunu ve bunun Solea’da olup bitenleri incelemesinin ardından tavsiyelerde bulunduğunu, bunların çoğunun kabul edildiğini ancak hayata geçirilmediklerini kaydetti.

İki yangın söndürme uçağı satın alınmasının gerekli olarak addedildiğini ve 2018’de iki adet canadair uçağının satın alınması girişiminde bulunulduğunu ancak hiçbir zaman bu kararın hayata geçirilemediğini kaydeden gazete, bunun akabinde 2 yangın söndürme helikopteri alınmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Baf havalimanında üs verilip, Rum kesiminin yanısıra diğer komşu ülkelere kiralanabilecek 12 hava aracına sahip olan büyük bir şirketle işbirliğinde bulunulması üzerinde çalışıldığını ancak bunların da hayata geçirilemediğini belirtti.

Bunun ardından dönemin AB Komiseri Hristos Stilyanidis tarafından, bölgede faaliyet göstermesi için merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak “rescEU” birimi kurulması önerisi geldiğini fakat bunun da hayata geçmediğini yazan gazete, 2019 yılında büyük olanaklara sahip bir koordinasyon merkezi satın alınmasına karar verildiğini ancak bunun da gerçekleşmediğini ekledi.

Gazete, haberi son sayfasından da “Arakapa’da Hasar Tespiti Sona Erdi- Elektrik Şebekesinin Tamir Edilmesi Zor- İki Canadair Hiçbir Zaman Satın Alınmadı- 2016 Yılından Hiç Ders Almadık- Hava Araçları Çetin Bir Mücadele Verdi- Yangından Etkilenenler Otele Yerleştirildi- Yabancı Basın Yangına Geniş Yer Verdi” başlıklarıyla verdi. Yangın sonucunda Limasol bölgesinde 20 ev, iki ticari bina, bir miktar özel araç ve 2 motosikletin zarar gördüğü belirtildi.

Gazeteye göre, Limasol Kaymakamı Marios Aleksandru açıklamasında, zararların değerlendirileceğini ve toplam meblağın, yangından zarar görenlere yönelik herhangi bir ekonomik yardım ödemesine ilişkin siyasi karar alınması amacıyla, Rum İçişleri Bakanlığına sunulacağını söyledi.

YANAN BÖLGE ELEKTRİKSİZ KALDI

Öte yandan Rum Elektrik İdaresi AİK’in, yanan bölgenin tamamına erişimi olmadığını yazan gazete, yangından ötürü Larnaka ve Limasol kazasına bağlı 10 köyün elektriksiz kaldığını çünkü AİK’e bağlı onlarca elektrik direği, dönüştürücü ve ekipmanın yandığını belirtti.

Gazete bölgede elektrik enerjisi olmamasının yangın söndürme çalışmalarını kötü yönde etkilediğini de ekledi.

YANGINDAN ETKİLENENLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Yangından etkilenen ve kalacak yeri olmayan 28’den fazla kişinin bölgedeki otellerde misafir edildiğini yazan gazete, başka bir haberinde ise yabancı basının Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın haberine geniş yer verdiğini ekledi.

Haravgi gazetesi de yangınla ilgili haberlerinde “Ölümcül Yangının Yıkımının Haddi Hesabı Yok- Destek Önlemleri Çarşamba Açıklanıyor- Kıyamet Yeri” başlıklarını kullandı.