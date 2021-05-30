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Güney Kıbrıs’taki seçimde oy sayımı tamamlandı

Güney Kıbrıs’ta bugün gerçekleştirilen genel seçimde iki büyük parti, DİSİ ve AKEL bir önceki seçime göre oy kaybederken, aşırı sağcı ve ırkçı ELAM partisi oy kazandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:15
Güney Kıbrıs’taki seçimde oy sayımı tamamlandı
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Kayıtlı 554 bin 579 kayıtlı seçmenin bulunduğu ve katılımın yüzde 65.7 olarak açıklandığı seçimde, sandıklar saat 18.00’de kapandı ve oy sayımına geçildi.

Yaklaşık 4 saatte tamamlanan sayım sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre merkez sağdaki DİSİ yüzde 27.77’lik oy oranıyla ilk sıradaki yerini korudu. Ancak DİSİ, 2016’daki seçime göre yüzde 2.9 oy kaybetti.

Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, şu ana kadar Meclis’e girebilmek için gerekli olan yüzde 3.6’lık seçim barajını 7 siyasi parti geçti.

İlk sıradaki DİSİ’yi yüzde 22.32 ile AKEL izledi.  Muhalefette olmasına rağmen önceki seçime göre yüzde 3.3 oranında oy kaybeden sol AKEL partisi, sandıkta en büyük hayalkırıklığını yaşayan parti oldu.

Sandıktan üçüncü sırada, yüzde 11.30 ile DİKO çıktı.  Partide bölünme yaşayan DİKO da kan kaybetti. DİKO’nun oy oranı önceki seçime göre yüzde 3.2 azaldı.

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ELAM GÜNEY KIBRIS’TAKİ DÖRDÜNCÜ PARTİ KONUMUNA GELDİ

Güney Kıbrıs’ta dördüncü parti olma konusunda EDEK ile ELAM arasında son sandıklara dek kıyasıya bir yarış yaşandı. ELAM yüzde 6.78, EDEK ise yüzde 6.72 oy aldı.  

Sandıktan çıkan tablo, seçimden en fazla güçlenerek çıkan partinin aşırı sağcı ve ırkçı ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi) olduğunu gösterdi.  2016’da seçim baraşını kıl payı geçerek Mecliste temsiliyet kazanan ELAM, oylarını yüzde 3 oranında artırdı. Türkiye ve Kıbrıslı Türklere yönelik eylemleriyle bilinen ELAM 24 binin üzerinde oy aldı.

EDEK de oylarını önceki seçime göre yüzde 0.5 artırdı.

DİKO’dan ayrılanların oluşturduğu ve eski DİKO lideri Marios Karoyan önderliğinde ilk seçimine giren DİPA da yüzde 6.11 ile beklentilerin üzerinde oy aldı.

Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise yüzde 4.41 oy oranıyla Meclise girmeyi başardı.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 22:23
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