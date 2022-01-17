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Güney Kıbrıs’taki okullarda “Test to stay” karmaşası

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın, ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmasını öngören “test to stay” uygulamasının nihai şeklini en kısa sürede belirleyebilmek için uğraştığı; ancak bunu, eğitim sendikalarının tepkisi nedeniyle başaramadığı bildirildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:15
Güney Kıbrıs’taki okullarda “Test to stay” karmaşası

Politis gazetesi, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın bugün öğleden sonra, eğitim sendikalarıyla kritik bir toplantı gerçekleştireceğini ve toplantıda epidemiyoloji grubunun da hazır bulunacağını yazdı.

Gazete, “test to stay” uygulamasının pilot uygulama olarak bazı okullarda, vaka sıklığı ve temaslı sayısına göre başlatılmasının düşünüldüğünü kaydederken, yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak Sağlık Bakanlığı’nın halihazırda bu uygulamayla ilgili ihaleye çıktığını belirtti.

Haberde, pilot uygulamanın başarısız olması halinde, öğrencilerin self test (kendi kendine test) yapmalarının da gündeme gelebileceği ifade edildi.

Gazete, Noel tatilinin bitmesiyle birlikte okulların açıldığı ilk haftada 729 pozitif vaka tespit edildiğini ve uzmanların, vakaların artış gösterme eğiliminde olmasından dolayı endişeli olduklarını kaydetti.

İlkokullarda, sadece iki günde (13-14 Ocak) 340 pozitif vaka çıktığına işaret edilen haberde, epidemiyologların “test to stay” uygulamasının okulların normal işleyişine yardımcı olacağı düşüncesinde olduğu; eğitimcilerin ise bu tedbirin ne kadar etkin ve sürdürülebilir olduğu konusunda şüpheli olduğu belirtildi.

Gazete, eğitim sendikalarının “test to stay” uygulamasına tepkilerinin süreceğini ve endişelerine Pazartesi gününe kadar yatıştırıcı yanıt almadıkları takdirde, greve gidebileceklerini yazdı.

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Haberde, ay sonunda SafePass uygulamasıyla ilgili değişikliğe gidileceği ve Covid-19 geçiren kişilere verilen belgenin geçerlilik süresinin, 31 Ocak itibarıyla 6 aydan 3 aya düşürüleceği kaydedildi.

6 KİŞİ COVİD-19’DAN HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada Fileleftheros gazetesi de Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün, 6 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurduğunu yazdı.

Dünkü açıklamada, son 24 saatte yapılan 95 bin 5 test sonucunda 1971 yeni vaka tespit edildiği ve yaşları 80, 82, 87 ve 90 olan 4 kadın hasta ile 82 ve 87 yaşındaki iki erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde şu an 270 hastanın tedavi gördüğünü ve bunlardan 92’sinin durumunun ciddi olduğunu yazdı.

Pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 225 bin 738’e, ölüm sayısı da 681’e yükseldi.

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Son Güncelleme: 17.01.2022 11:28
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