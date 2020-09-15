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Güney Kıbrıs’taki okullar dün açıldı

Güney Kıbrıs’ta okulların dün açıldığı, 107 binden fazla öğrencinin okul sıralarına geri döndüğü belirtildi. 

15 Eylül 2020 Salı 12:02
Güney Kıbrıs’taki okullar dün açıldı
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Güney Kıbrıs’ta okulların dün açıldığı, 107 binden fazla öğrencinin okul sıralarına geri döndüğü belirtildi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dün okulların açılması haberine geniş bir şekilde verdiler.
Haberi “Yeni Okul Yılı Sorunsuz Başladı” başlığıyla veren Alithia gazetesi, öğrencilerin özellikle bir sorun olmaksızın, benzeri görülmemiş koşullar altında okula döndüklerini yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs genelinde, 735 okulda öğrenim göre 107 binden fazla öğrenci ile 13 bin eğitimcinin okula döndüğünü yazarken Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamalara da yer verdi. 
Habere göre Prodromu, pandemi nedeniyle yeni eğitim yılının, uzun bir koruma listesiyle başladığını, en temel unsurlardan bir tanesinin de maske takma zorunluluğu olduğunu ifade etti.  
Prodromu, orta dereceli okullardaki öğrenciler tarafından maske kullanılmasına ilişkin bir soru üzerine, var olan zorluklara rağmen eğitimcilerin, çocukları bu parçaya adapte etme yollarını bulacağına inandıklarını belirtti. 
Gazete aynı haberinin içerisinde Eğlence Belediyesi’nin, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine katkı koymak amacıyla belediye sınırları içirişinde bulunan iki ortaokuldaki öğrencilere 800 adet maske dağıttığını yazdı.
Gazete bir başka haberinde ise, okul kapılarının saat 07.30’da açılacağının duyurulmasıyla birlikte, dün okul önlerinde yığılmaların yaşandığını, pratikte yaşanan bu zorluklar nedeniyle Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun ise gelişlerle ilgili konuyu ileriki günlerde ele alacakları teyidinde bulunduğunu yazdı.
Fileleftheros gazetesi “Maskeler Hoşnutsuzluk Yarattı-İlk Günün Zorluklarında Ellerin Yıkanması, Çocukların Geliş Saatleri, Mesafeler, Yüksek Hava Sıcaklıkları” başlığıyla verdiği haberinde, orta eğitim okullarındaki öğretmenler ve öğrencilerin zorunlu maske takması, sınıflar içerisindeki yüksek hava sıcaklıkları, mesafenin korunması, teneffüs öncesi ellerin yıkanması, öğrencilerin giriş-çıkış saatleri gibi konuların ilk günün temel sorunları arasında yer aldığını belirtti. 
Ders sırasında öğretmen ve öğrencilerin sürekli maske kullanmasının da sorun oluşturduğunu belirten gazete öğretmenlerin, maske kullanımının pratikte kolay olmadığına da dikkati çektiklerini yazdı.

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Habere göre öğretmenler gazeteye yaptıkları açıklamada, maske kullanımından dolayı nefes almanın zaten zor olduğuna dikkati çekerken dersin maskeyle verilmesinin de birçok durumda mümkün olmadığını kaydettiler.
Haravgi gazetesi okulların açılmasıyla ilgili haberi “İlk Zil Bu Yıl Benzeri Görülmemiş” şeklinde verirken, Politis gazetesi “Okul Prömiyeri Maske ve Antiseptikle” başlığıyla duyurdu.
OKUL UYGUNSUZ DAVRANIŞLARLA AÇILDI 
Fileleftheros gazetesi okulların ilk günün uygunsuz davranışlarla başladığını, öğrencilerin sis bombası, havai fişeklerle okula gittiğini  yazdı.
Habere göre Limasol polisi, tasarrufunda 30 adet havai fişek bulunduran 17 yaşındaki bir öğrenciyi tutukladı.
Gazete polisin, 16, 17 ve 18 yaşlarındaki üç öğrencinin tasarruflarında maytap bulundurması gibi bir başka olayı da  araştırdığını belirtti. 
PARALİMNİ LİSESİNDE AKIL ALMAZ OLAY 
Gazete Paralimni Lisesi’nde dün meydana gelen bir başka olayda ise öğrencilerin, pencerelerden alt kata canlı hayvanları fırlattığını yazdı.
Bazı öğrencilerin, pencerelerden alt kata tavuk ve tavşan fırlattığını, bunun soncunda bazılarının öldüğünü yazan gazete bu olayın, öğrenciler ve öğretmenlerde infiale neden olduğunu belirtti.
Habere göre Rum Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son Güncelleme: 15.09.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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