Güney Kıbrıs’taki öğretmen ve öğrenci sayısı açıklandı

Rum Eğitim Bakanlığında dün düzenlenen bir basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta bu yılki öğretmen ve öğrenci sayılarıyla ilgili bilgilere yer verildi.
Buna göre, Güney Kıbrıs’ta şu an 12 bin 615 öğretmen ile 116 bin 463 bin öğrenci bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ortaokul düzeyinde şu an 3 bin 067 öğretmen ile 23 bin 050 öğrenci olduğunu belirtti.
Rum Eğitim Bakanlığında dün düzenlenen bir basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta bu yılki öğretmen ve öğrenci sayılarıyla ilgili bilgilere yer verildi.