Güney Kıbrıs’taki öğretmen ve öğrenci sayısı açıklandı

Rum Eğitim Bakanlığında dün düzenlenen bir basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta bu yılki öğretmen ve öğrenci sayılarıyla ilgili bilgilere yer verildi.

Buna göre, Güney Kıbrıs’ta şu an 12 bin 615 öğretmen ile 116 bin 463 bin öğrenci bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, ortaokul düzeyinde şu an 3 bin 067 öğretmen ile 23 bin 050 öğrenci olduğunu belirtti.



Lise düzeyinde 2 bin 617 öğretmen ile 17 bin 200 öğrenci, teknik okullarda 599 öğretmen ve 4 bin 658 öğrenci, ilköğretimde 4 bin 553 öğretmen ile 51 bin 505 öğrenci, özel eğitimde 968 öğretmen ve 7 bin 186 öğrenci, mesleki eğitim ve öğretim enstitülerinde 22 öğretmen ve 418 öğrenci, ilkokul öncesinde ise 824 öğretmen ile 12 bin 864 öğrenci bulunduğu kaydedildi.