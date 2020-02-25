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Güney Kıbrıs’taki koronavirüs tedbirleri

Rum Sağlık Bakanlığı ile ilgili birimlerin, son 24 saatte İtalya’da kaydedilen yeni tip koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin artmasının ardından teyakkuza geçtiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs tedbirleri

Rum Sağlık Bakanlığı ile ilgili birimlerin, son 24 saatte İtalya’da kaydedilen yeni tip koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin artmasının ardından teyakkuza geçtiği belirtildi. 

25 Şubat 2020 Salı 10:28
Güney Kıbrıs’taki koronavirüs tedbirleri
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Rum Sağlık Bakanlığı ile ilgili birimlerin, son 24 saatte İtalya’da kaydedilen yeni tip koronavirüs vakalarının ve ölümlerinin artmasının ardından teyakkuza geçtiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, tüm ilgili birimlerin katılımıyla bugün Rum Sağlık Bakanlığı’nda geniş kapsamlı bir toplantının gerçekleştirileceğini yazdı.
Habere göre, İtalya’daki “Kıbrıs Cumhuriyeti” Büyükelçiliği ülkede yaşayan Kıbrıs vatandaşları için bir genelge yayımlayarak sorun gösteren belediyelerle ilgili bilgilendirme yaptı.
Büyükelçilik sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ülkede bulunan Kıbrıslılara veya seyahat etmeyi düşünenlere, İtalya’daki yerel yönetimlerin ve İtalya Dışişleri Bakanlığı’nın talimatlarını takip etmeleri yönünde tavsiyede de bulundu. 
Rum öğrencilerden oluşan bir grubun İtalya’da olduğunun tespit edilmesinin ardından ise Rum Eğitim Bakanlığı’nın alarma geçtiğini yazan gazete bu öğrencilerin dün itibarıyla Ada’ya dönmeye başladığını belirtti. 
Güney Kıbrıs’a giriş noktalarında alınan tedbirlerin eksiksiz uygulandığını, bununla birlikte Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla sürekli temas halinde olduğunu belirtti. 

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Politis gazetesi ise elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bugün, Rum Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek toplantıda, havalimanlarındaki tedbirlerin, İtalya, Güney Kore, Japonya gibi ülkelerden gelen kişilerin ateşinin ölçülmesiyle, artırılmasına karar verilmesinin beklendiğini yazdı.
“KORONAVİRÜS ALTIN PASAPORTLARI DA VURDU” 
Öte yandan Haravgi gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, koronavirüsünün, Çin’den olan piyasaya ilişkin olarak ekonomik dallarının yanı sıra belirli yatırım karşılığında verilen “altın pasaportları” da vurduğu belirtildi. 
Gazete “Investment Cyprus” yetkililerinin dün gerçekleştirdikleri basın toplantısına yer verdi. 
Habere göre, örgüt başkanı Mihalis Mihail yaptığı açıklamada, koronavirüsünün, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere tüm ülkeleri etkilediğini, gerek Rum İşverenler ve Sanayi Federasyonu (OEV) gerekse Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KEVE), durumun göğüslenmesine ilişkin tedbirlerin alınması amacıyla ekonominin hangi alanlarının ve ne derece etkilendiği konusunda araştırma gerçekleştirdiğini ifade etti. 
 

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Son Güncelleme: 25.02.2020 13:51
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