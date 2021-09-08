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Güney Kıbrıs’taki hastanelerde yatılı covid-19 hastaları azaldı

Güney Kıbrıs’taki hastanelerde pandemi nedeniyle iptal edilen, acil olmayan ameliyatların, bugün itibarıyla yapılmaya başlayacağı bildirildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 11:45
Güney Kıbrıs’taki hastanelerde yatılı covid-19 hastaları azaldı

Politis gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun epidemiyolojik görüntüdeki iyileşme ve hastanede yatarak tedavi alan Covid-19 hasta sayısındaki azalma nedeniyle, acil olmayan ameliyatların da yapılabilmesi için karar aldığını yazdı.
Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun özel hastanelerdeki maksimum yatak doluluk oranının, yoğun bakım servisleri hariç yüzde 70’ten yüzde 80’e çıkarılmasını da kararlaştırdığı kaydedildi.


REFERANS HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 82’Sİ AŞISIZ

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Gazete devamla, Referans Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören hastaların yüzde 82’sinin aşısız olduğunu yazdı.
Haberde, “Delta” varyasyonundan sonra “Mu” varyasyonunun da daha sık görülmeye başladığı mevcut dönemde, aşılanmanın önemine vurgu yapıldı.

 

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Son Güncelleme: 08.09.2021 12:30
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