Güney Kıbrıs’taki hastanelerde yatılı covid-19 hastaları azaldı

Politis gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun epidemiyolojik görüntüdeki iyileşme ve hastanede yatarak tedavi alan Covid-19 hasta sayısındaki azalma nedeniyle, acil olmayan ameliyatların da yapılabilmesi için karar aldığını yazdı.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun özel hastanelerdeki maksimum yatak doluluk oranının, yoğun bakım servisleri hariç yüzde 70’ten yüzde 80’e çıkarılmasını da kararlaştırdığı kaydedildi.



REFERANS HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 82’Sİ AŞISIZ



Haberde, “Delta” varyasyonundan sonra “Mu” varyasyonunun da daha sık görülmeye başladığı mevcut dönemde, aşılanmanın önemine vurgu yapıldı.



