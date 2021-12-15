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Güney Kıbrıs’taki hastaneler alarmda

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüse yakalanan hastaların sayısında her 24 saatte bir artış yaşandığı ve vaka sayılarında 7 Aralık’tan bu yana kayda geçirilmeye başlanan yükselişin sonucunda, tedavi altındaki hasta sayısının dün 159’a yükseldiği haber verildi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 14:15
Güney Kıbrıs’taki hastaneler alarmda

Geniş yer ayırdığı haberinde, tedavi gören hastaların sayısında dün bir önceki güne göre 10 kişilik artış yaşandığını yazan Fileleftheros gazetesi, 159 hastanın 22’sinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve bunların 18’inin de entübe olduğunu belirtti.
159 kişiden 37’isinin tedavisinin ise “Yüksek Bağımlılık Biriminde” (High Dependency Unit) devam ettiğini belirten gazete, yoğun bakım ünitesinde ortalama 20-22 hastanın tedavi gördüğünü fakat bu rakamın önümüzdeki günlerde artmasının öngörüldüğünü bildirdi.
Yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalamasının 65 olduğunu da kaydeden gazete, aşısız hastaların oranında da artış olduğunu ve iki doz aşılı hastaların oranının yüzde 20-30 civarlarında seyrettiğini yazdı.


LİMASOL TEKNİK LİSESİNDE 11 ÖĞRENCİ VE 6 ÖĞRETMEN POZİTİF

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Öte yandan gazete başka bir haberinde, Limasol Teknik Lisesi’nde, geçtiğimiz hafta yurt dışı okul gezisinden dönmelerinin ardından “Omicron” varyantı taşıdıkları saptanan 5 öğrenci haricinde, 11 öğrenci ve 6 öğretmenin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirtti.
Pozitif çıkan öğrenci ve öğretmenlerin karantina otelinde izole olduklarını ve Omicron varyantı taşıyıp taşımadıklarına dair incelemelerin sürdüğünü yazan gazete, öğrencilerin temaslısı olan 110 öğrencinin de evlerinde izole olduklarını ekledi.
Gazete, Covid-19’a karşı alınan yeni önlemlerin bugünden itibaren uygulamaya konacağını da ekledi.

 

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Son Güncelleme: 15.12.2021 14:53
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