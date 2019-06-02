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Güney Kıbrıs’taki FBME Bank’a polisten kara para müdahalesi

Güney Kıbrıs’taki FBME Bank’a polisten kara para müdahalesi

02 Haziran 2019 Pazar 07:42
Güney Kıbrıs’taki FBME Bank’a polisten kara para müdahalesi

Rum polisinin, Lefkoşa Rum Kesimi ve Limasol’daki “FBME Bank”a, kara para aklama soruşturmaları çerçevesinde Cuma günü baskın yaptığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, polis soruşturmasının kara para aklama suçunun yanı sıra, sahte bilgilerle zimmete para geçirme, yasadışı eylemlerle gelir elde etme gibi suçlarla da ilişkili olduğunu yazdı.
Haberde, bankaya baskın yapan polisin banka memurlarını sorguladığı ve bazı deliller topladığı, ancak herhangi bir tutuklama yapmadığı kaydedildi.
LEFKOŞA SURLARİÇİNDE HUZUR OPERASYONU

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Öte yandan Alithia gazetesi de, Rum polisinin Lefkoşa Surlariçi’nde huzur operasyonu düzenlediğini ve 313 şahsı, 20 aracı ve 45 haneyi denetlediğini yazdı.
Haberde, huzur operasyonu kapsamında 4 kişinin yasadışı olarak adada bulunması, 2 kişinin de mahkeme kararına rağmen ödenmemiş para cezası bulunması nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

 

Son Güncelleme: 02.06.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
Fbme Bank
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