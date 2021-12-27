Güney Kıbrıs’taki epidemiyolojik görüntü kötüleşiyor

Rum haber kaynaklarına göre Rum Sağlık Bakanlığının son 24 saat içerisinde açıkladığı verilere göre pozitiflik oranı yüzde 1.7’ye yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta dün 912 yeni Covid-19 vakası belirlenirken Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’ne (OKİPİ) bağlı hastanelerde 162 kişinin Covid-19 tedavisini gördüğü, bunlardan 74’nün ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Sağlık sisteminin sürekli yoğun baskı altında olduğu ifade edilirken hastaların yüzde 81’nin aşı geçmişinin bulunmadığı da ifade edildi.



OKİPİ BASIN SÖZCÜSÜ

OKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau, devlet hastanelerindeki şu andaki durumu “yönetilebilir” şeklinde nitelendirdi.

İleri bakım koşullarında tedavi gören hasta sayısındaki artışa ilişkin endişesini dile getiren Harilau, bunlardan bazılarının ileriki günlerde yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesinin gerekebileceğini ifade etti.





SAĞLIK KURALLARINI İHLAL EDENLER

Rum haber kaynakları, polisin son 3 gün içerisinde, 28 vatandaş ve 63 iş yerinin, sağlık ve hijyen kurallarına uymadığını tespit etiğini belirtti.

Rum polisi son 3 gün içerisinde 11 bin 92 denetim gerçekleştirdi.



