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Güney Kıbrıs’taki e-adalet sisteminde yenilikler

Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında pilot uygulama olarak devreye giren “e-justice” (elektronik adalet) sistemine, Yüksek Mahkeme kararıyla bazı yeni özellikler eklendiği bildirildi.

21 Eylül 2021 Salı 12:30
Güney Kıbrıs’taki e-adalet sisteminde yenilikler

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Fileleftheros gazetesi, bu sistemle davaların mahkumların gıyabında görülebileceğini, ertelenen davaların bilgisinin dijital ortamda verilebileceğini, yazılı savunmaların yapılabileceğini ve dava neticesinin de dijital ortamda iletilebileceğini yazdı.

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Son Güncelleme: 21.09.2021 15:13
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