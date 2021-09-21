Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında pilot uygulama olarak devreye giren “e-justice” (elektronik adalet) sistemine, Yüksek Mahkeme kararıyla bazı yeni özellikler eklendiği bildirildi.
Güney Kıbrıs’taki e-adalet sisteminde yenilikler
Güney Kıbrıs’ta Ocak ayında pilot uygulama olarak devreye giren “e-justice” (elektronik adalet) sistemine, Yüksek Mahkeme kararıyla bazı yeni özellikler eklendiği bildirildi.
21 Eylül 2021 Salı 12:30
Fileleftheros gazetesi, bu sistemle davaların mahkumların gıyabında görülebileceğini, ertelenen davaların bilgisinin dijital ortamda verilebileceğini, yazılı savunmaların yapılabileceğini ve dava neticesinin de dijital ortamda iletilebileceğini yazdı.
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