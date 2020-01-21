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Güney Kıbrıs’taki dağlık bölgelerde okullar tatil edildi

Limasol’a bağlı dağlık kesimde bulunan, Lemutu, Omodos ve Agroz köylerindeki okulların, yağan kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle, bugün tatil edildiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs’taki dağlık bölgelerde okullar tatil edildi

Limasol’a bağlı dağlık kesimde bulunan, Lemutu, Omodos ve Agroz köylerindeki okulların, yağan kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle, bugün tatil edildiği belirtildi. 

21 Ocak 2020 Salı 10:29
Güney Kıbrıs’taki dağlık bölgelerde okullar tatil edildi

Rum haber kaynakları Rum Eğitim Bakanlığı’nın resmi açıklamasına dayanarak, kötü hava şartları nedeniyle dağlık bölgelerdeki okulların tatil edildiğini duyurdu.
Rum haber kaynaklarına göre Lemutu, Omodos ve Agroz’daki orta eğitim, Kiperunda ve Aşağı Platres bölgelerindeki ilk öğretim okulları tatil edildi.  
Tüm Kıbrıs’ta keskin soğukların hakim olduğunu, yarı dağlık bölgelerin de beyaza büründüğü belirtilirken Trodos’taki hava sıcaklığının gece boyunca -3’e kadar düştüğü de belirtildi. 

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Habere göre  Trodos’taki Olimpos tepesindeki kar kalınlığı 1 metre 10 santime, meydanda ise 1 metreye ulaştı.

 

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:20
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Olumsuz Hava şartlarıGüney Kıbrıs Okullar Tatil
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