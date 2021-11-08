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Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su oranı yüzde 50,1…

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su oranının 5 Kasım itibarıyla yüzde 50,1 oranında olduğu haber verildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:30
Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su oranı yüzde 50,1…

Güney Kıbrıs Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük barajlardaki su miktarının 5 Kasım itibarıyla 145,6 milyon metreküp olduğunu ve bunun barajlardaki toplam kapasitenin yüzde 50,1’ine karşılık geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki su rezervinin 220,9 milyon metreküp (yüzde 76) olduğunu belirtti.

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Gazete Güney Kıbrıs’ın en büyük barajı olan Kuri barajında 5 Kasım itibarıyla 59,2 milyon metreküp su bulunduğunu da ekledi.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 12:08
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