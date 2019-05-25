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Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimi yarın

 

Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimi yarın

 

25 Mayıs 2019 Cumartesi 05:39
Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimi yarın

Güney Kıbrıs’tan Avrupa Parlamentosu’nda yer alacak 6 kişinin belirleneceği seçim yarın yapılıyor.

Seçimde toplam 549 bin 11 seçmen, aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 72 aday arasından, 5 yıllığına Brüksel’e gidecek 6 kişiyi belirleyecek.

Yarınki seçimde oy kullanabilecek 549 bin 11 seçmenden 81 bin 611’inin Kıbrıslı Türk, 10 bin 558’inin Avrupa vatandaşı olduğu açıklandı.

Seçim için Rum tarafında yaklaşık 1050, KKTC sınırı yakınlarında 50, Yunanistan, İngiltere ve Berlin’de 21 seçim merkezi kurulacak. Seçim günü sandık görevlisi, Polis, Enformasyon Dairesi personeli dahil toplam 7 bin kişi görev yapacak.  

Oy verme işlemi sandıkların açılacağı saat 07.00’de başlayacak. 12.00-13.00 arasında bir saatlik ara verilecek oy verme işlemi, sandıkların kapanış saati olan 18.00’de son bulacak.

AB’nin bütün üye ülkelerdeki sandıkların kapanmasını gerekçe göstererek, sandıkların açılacak, oyların sayılacak olmasına rağmen seçim sonuçlarının gece yarısından önce açıklanmaması talimatına Rum tarafında da uyulacak.

ADAYLAR

AP milletvekilliği için aday olanların partilere göre isimleri ise şöyle:

AP’deki sandalye için DİSİ’den Georgia Konstantinu-Panayotu, Panayotis Sendonas, Eleni Stavru, Nikos Tornaridis, Lukas Furlas ve Lefteris Hristoforu,

AKEL-Sol-Yeni Güçler’den Athos Yeorgiu, Yorgos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek, Yorgos Kukumas, Marina Nikolau ve Neoklis Silikiotis,

DİKO’dan Aristos Vasiliadis, Elenis Theoharus, Zaharias Kulias, Kostas Mavridis, Marinos Muşiotis ve Katerina Hristofidu,

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EDEK’ten Diomidis Diomidus, Hristos Yakovu, Nataşa Yoannu, İlias Mirianthus, Thea Nikolau ve Dimitris Papadakis,

İttifak-Ekologlar’dan Andreas Themistokleus, Haralambos Tehopemptu, Efi Ksanthu, Maria Pastella, Aleksia Sakadaki ve Doros Hristodulidis,

ELAM’dan Marios Vasiliu, Yeadis Yeadi, Maria İerodiakonu, Yorgos Nikolau, Yorgos Solomonidis ve Panayotis Tofinis,

DİPA’dan (Demokratik Cephe) Eleftherios Dimitriu, Vakis Yakovu, Mihalis Yoannu, Yannos Lakkotripis, Marinos Kleanthus ve Antigoni Papadopulo,

Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler,

Hayvan Partisi’nden Angelina Agathangelu, Avraam Themistokleus, Kiriakos Metcidi ve Neofitos Neofitu,

Vatansever Parti’den Hriselpida Kamma, Nikos Hikmonos, Nikolas Peratikos, Hristos Rotsas ve Kostas Haralambus,

Milliyetçi Kurtuluş Hareketi’nden Maria Kalogeri, Hristakis Kapiliotis, Andonis Pieridis, Lukas Stavru ve Mihail Hristodulu,

Adalet Mücadelecileri Örgütü’nden Mihalis Mina Leoni Paraskevaidu,

Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit,

Bağımsızlar: Mihalis Paraskeva, Hrisanthos Mardapitta ve Haris Aristidu.

Son Güncelleme: 25.05.2019 09:06
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Ap Seçim
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