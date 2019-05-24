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Güney Kıbrıs’taki AP seçimi Pazar günü

Güney Kıbrıs’taki AP seçimi Pazar günü

24 Mayıs 2019 Cuma 12:49
Güney Kıbrıs’taki AP seçimi Pazar günü

Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 sandalye için Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs Pazar günü seçim yapılıyor. Seçimde toplam 549 bin 11 seçmen, aralarında Kıbrıslı Türklerin de bulunduğu 72 aday arasından, 5 yıllığına Brüksel’e gidecek 6 kişiyi belirleyecek.

Pazar günkü seçimde oy kullanacak 549 bin 11 seçmenden 81 bin 611’inin Kıbrıslı Türk, 10 bin 558’inin Avrupa vatandaşı olduğu açıklandı.

Seçim için Rum tarafında yaklaşık 1050, KKTC sınırı yakınlarında 50, Yunanistan, İngiltere ve Berlin’de 21 seçim merkezi kurulacak. Seçim günü sandık görevlisi, Polis Enformasyon Dairesi vb. personel dahil toplam 7 bin kişi görev yapacak.   

Oy verme işlemi sandıkların açılacağı saat 07.00’de başlayacak. 12.00-13.00 arasında bir saatlik ara verilecek oy verme işlemi, sandıkların kapanış saati olan 18.00’de son bulacak.

AB’nin bütün üye ülkelerdeki sandıkların kapanmasını gerekçe göstererek, sandıkların açılacak, oyların sayılacak olmasına rağmen seçim sonuçlarının gece yarısından önce açıklanmaması talimatına Rum tarafında da uyulacak.

KİM NEREDE OY KULLANIYOR?

Güney Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis oyunu saat 09.30’da Limasol’daki Lanitio Lisesi’nde, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris 11.30’da Lefkoşa-Strovolo’daki Başpiskopos III. Makarios Lisesi’nde kullanacak.

Siyasi parti başkanların oy kullanacakları seçim merkezi ve saatleri ise şöyle:

DİSİ Başkanı Averof Neofitu saat 10.30’da Lefkoşa’da Akropolis Ortaokulu’nda. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu saat 08.30’da Lefkoşa-Strovolo’daki Strovolo Lisesi’nde. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos saat 09.00’da Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Ay. Andreu İlkokulu’nda. EDEK Başkanı Marinos Sizopulos saat 10.15’te Limasol’daki Neapolis Ortaokulu’nda. Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas saat 09.15’te Lefkoşa-Strovolo’daki Akropoleos Lisesi’nde. Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus saat 11.15’te Limasol’daki Ay. Nikolau İlkokulu’nda, Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği Başkanı Yorgos Perdfikis saat 10.45’te Strovolo’daki Dasupolis İlkokulu’nda. ELAM Başkanı Hristos Hristu saat 11.45’te Politiko köyü muhtarlığında. Kıbrıs Hayvan Partisi Başkanı Kiriakos Kiriaku saat 11.00’de Limasol’daki Ap. Andrea İlkokulu’nda. Yasemin Hareketi Başkanı Şener Levent saat 11.15’te Lefkoşa’nın Rum kesiminde Şehircilik Dairesi’nde. Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Mehmet Birinci saat 09.30’da Strovolo’daki Sh. Hriseleusas İlkokulu’nda.

ADAYLAR

Pazar günkü seçimde AP milletvekilliği için aday olanların partilere göre isimleri ise şöyle:

AP’deki sandalye için DİSİ’den Georgia Konstantinu-Panayotu, Panayotis Sendonas, Eleni Stavru, Nikos Tornaridis, Lukas Furlas ve Lefteris Hristoforu,

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AKEL-Sol-Yeni Güçler’den Athos Yeorgiu, Yorgos Yeorgiu, Niyazi Kızılyürek, Yorgos Kukumas, Marina Nikolau ve Neoklis Silikiotis,

DİKO’dan Aristos Vasiliadis, Elenis Theoharus, Zaharias Kulias, Kostas Mavridis, Marinos Muşiotis ve Katerina Hristofidu,

EDEK’ten Diomidis Diomidus, Hristos Yakovu, Nataşa Yoannu, İlias Mirianthus, Thea Nikolau ve Dimitris Papadakis,

İttifak-Ekologlar’dan Andreas Themistokleus, Haralambos Tehopemptu, Efi Ksanthu, Maria Pastella, Aleksia Sakadaki ve Doros Hristodulidis,

ELAM’dan Marios Vasiliu, Yeadis Yeadi, Maria İerodiakonu, Yorgos Nikolau, Yorgos Solomonidis ve Panayotis Tofinis,

DİPA’dan (Demokratik Cephe) Eleftherios Dimitriu, Vakis Yakovu, Mihalis Yoannu, Yannos Lakkotripis, Marinos Kleanthus ve Antigoni Papadopulo,

Yasemin Hareketi’nden İbrahim Aziz, Öz Karahan, Leyla Kıralp, Şener Levent, Zeki Beşiktepeli ve Faize Özdemirciler,

Hayvan Partisi’nden Angelina Agathangelu, Avraam Themistokleus, Kiriakos Metcidi ve Neofitos Neofitu,

Vatansever Parti’den Hriselpida Kamma, Nikos Hikmonos, Nikolas Peratikos, Hristos Rotsas ve Kostas Haralambus,

Milliyetçi Kurtuluş Hareketi’nden Maria Kalogeri, Hristakis Kapiliotis, Andonis Pieridis, Lukas Stavru ve Mihail Hristodulu,

Adalet Mücadelecileri Örgütü’nden Mihalis Mina Leoni Paraskevaidu,

Kıbrıs Türk Sosyalist Partisi’nden Mehmet Birinci ve Kazım Halit,

Bağımsızlar: Mihalis Paraskeva, Hrisanthos Mardapitta ve Haris Aristidu.

Son Güncelleme: 24.05.2019 16:04
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Ap Seçimi
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