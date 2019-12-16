Güney Kıbrıs’ta yoğun yağış nedeniyle sürücüler araçlarında mahsur kaldı

Haravgi gazetesi, Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” etkili olan yağışların, yollarda ve evlerde su taşkınlarına neden olduğunu, yollardaki sürücülerin araçlarında mahsur kaldıklarını; itfaiye ekiplerinin ise olaylara müdahale ettiğini yazdı.