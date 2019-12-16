Güney Kıbrıs’ta yoğun yağış nedeniyle sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Güney Kıbrıs’ta özellikle Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan yağışların, sürücülerin araçları içerisinde mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta yoğun yağış nedeniyle sürücüler araçlarında mahsur kaldı
Güney Kıbrıs’ta özellikle Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” geçtiğimiz Cumartesi günü etkili olan yağışların, sürücülerin araçları içerisinde mahsur kalmasına neden olduğu belirtildi.
16 Aralık 2019 Pazartesi 09:23
Haravgi gazetesi, Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” etkili olan yağışların, yollarda ve evlerde su taşkınlarına neden olduğunu, yollardaki sürücülerin araçlarında mahsur kaldıklarını; itfaiye ekiplerinin ise olaylara müdahale ettiğini yazdı.
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