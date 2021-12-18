Güney Kıbrıs’ta yılbaşı öncesi fiyatlardaki artış dikkat çekti

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rumların Noel ve yılbaşı sofralarını geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha pahalıya hazırlayacaklarını yazdılar.

Gazete, bu yıl yerli hindi, et ve tatlı çeşitlerinin fiyatlarında büyük artış gözlemlendiğini, en büyük artışın, geçen yıl kilosu ortalama 5,04 Euro’dan satılan ancak bu yıl kilosu 5,52 Euro’ya satılmakta olan yerli hindide gözlemlendiğini aktardı.



