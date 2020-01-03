Güney Kıbrıs’ta yeni havayolu şirketi için kollar sıvandı

Politis gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu 5 kişinin şu an yurtdışındaki şirketlerde görev yaptığını ve 4 ay önce, Rum Sivil Havacılık Dairesi’ne “SKY5 Airlines” ismiyle başvuru yaptığını yazdı.

Şirketin kurucu üyelerinin şu an için isimlerini açıklamak istemediğini belirten gazete, şirketin kurulabilmesi için Güney Kıbrıs’tan, Orta Doğu ülkelerinden ve bazı diğer ülkelerden yatırımcılarla görüştüklerini kaydetti.

Haberde, çabaların sonuç vermesi halinde, yeni havayolu şirketinin 3-4 Airbus uçağıyla ve düşük maliyetle hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.



ÜRDÜNLÜ YATIRIMCIDAN İKİNCİ HAVAYOLU ŞİRKETİ İÇİN BAŞVURU



Gazete, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin elinde, Ürdünlü bir yatırımcı tarafından ikinci bir havayolu şirketi için yapılmış başvurunun da bulunduğunu yazdı.Haberde, söz konusu yatırımcının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının bulunduğu ve “Cyprus Jetline” adıyla şirket kurmak istediği belirtildi.