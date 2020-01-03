banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113508
ALTIN
297.502
DOLAR
5.9728
STERLİN
7.8103
EURO
6.6464
Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Uyuşturucuya 4 tutuklama
UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Güney Kıbrıs’ta yeni havayolu şirketi için kollar sıvandı

“Kıbrıs Havayolları” şirketinin eski çalışanlarından, sivil havacılık konusunda deneyimli 5 kişinin, Güney Kıbrıs’ın yeni havayolu şirketini kurmak için kolları sıvadığı bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta yeni havayolu şirketi için kollar sıvandı

“Kıbrıs Havayolları” şirketinin eski çalışanlarından, sivil havacılık konusunda deneyimli 5 kişinin, Güney Kıbrıs’ın yeni havayolu şirketini kurmak için kolları sıvadığı bildirildi.

03 Ocak 2020 Cuma 09:58
Güney Kıbrıs’ta yeni havayolu şirketi için kollar sıvandı

Politis gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu 5 kişinin şu an yurtdışındaki şirketlerde görev yaptığını ve 4 ay önce, Rum Sivil Havacılık Dairesi’ne “SKY5 Airlines” ismiyle başvuru yaptığını yazdı.
Şirketin kurucu üyelerinin şu an için isimlerini açıklamak istemediğini belirten gazete, şirketin kurulabilmesi için Güney Kıbrıs’tan, Orta Doğu ülkelerinden ve bazı diğer ülkelerden yatırımcılarla görüştüklerini kaydetti.
Haberde, çabaların sonuç vermesi halinde, yeni havayolu şirketinin 3-4 Airbus uçağıyla ve düşük maliyetle hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.


ÜRDÜNLÜ YATIRIMCIDAN İKİNCİ HAVAYOLU ŞİRKETİ İÇİN BAŞVURU 

banner317
Gazete, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin elinde, Ürdünlü bir yatırımcı tarafından ikinci bir havayolu şirketi için yapılmış başvurunun da bulunduğunu yazdı.
Haberde, söz konusu yatırımcının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının bulunduğu ve “Cyprus Jetline” adıyla şirket kurmak istediği belirtildi.

 

Son Güncelleme: 03.01.2020 13:25
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’ta Yeni Havayolu şirketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eastmed Anlaşmasının Yankıları
Eastmed Anlaşmasının Yankıları
Depa ile Energean arasında anlaşma imzalandı
Depa ile Energean arasında anlaşma imzalandı
19 yaşındaki İngiliz turistin annesi BBC’ye konuştu
19 yaşındaki İngiliz turistin annesi BBC’ye konuştu
Rum Merkezi Cezaevi’ne anti drone sistemi
Rum Merkezi Cezaevi’ne anti drone sistemi
Eastmed’e ABD’den destek
Eastmed’e ABD’den destek
Anastasiadis, Atina’da Mitsotakis'le görüştü
Anastasiadis, Atina’da Mitsotakis'le görüştü
Rum gazeteleri bugün yayımlanmadı...
Rum gazeteleri bugün yayımlanmadı...
“Eastmed” anlaşması bugün Atina’da imzalanıyor
“Eastmed” anlaşması bugün Atina’da imzalanıyor
Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak
Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak
Mahkeme kararına İngiltere’den tepki yağıyor
Mahkeme kararına İngiltere’den tepki yağıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim