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Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim yılı dün başladı

Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim yılı, ortaokul ve liselerde ilk ders zilinin çalınmasıyla dün, “safe pass” ibrazı şartı ile başladı.  Rum Eğitim Bakanlığı’nın “ilk gün âdetine uyulmaması” yönündeki çağrılarına rağmen maske takıp işaret fişeği yakarak ve panolar taşıyarak okullarda “panik” havası yarattıldığı kaydedildi.

08 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
Güney Kıbrıs’ta yeni eğitim yılı dün başladı

Alihtia’nın “Safe Pass ve İşaret Fişekli Prömiyer” başlıklı haberine göre Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, eğitim yılının “normal” başladığını, bunun, öncelikle eğitimciler ve okul müdürleri sayesinde olduğunu söyledi.
Gazete, girişte safe pass göstermeyi reddeden bazı öğrencilerin evlerine gönderildiğini, bazı öğrencilerin de okulun ilk gününü maske takıp işaret fişeği yakarak ve panolar taşıyarak “kutladığını” yazdı.
Gazeteye göre safe pass ibrazı nedeniyle okula girişlerde yaşanan gecikmelere değinen Prodromu, önümüzdeki günlerde durumun netleşeceğini ve ilgili kontrollerin sınırlanacağını söyledi. “Walk-in” aşı merkezlerinin öğrencilerden gelecek talebe göre yakında işlemeye başlayabileceğini, bugünden itibaren de seyyar hızlı test birimlerinin arzu eden ve velisinden izin kâğıdı getiren 12-17 yaş arası öğrencilere test yapmak için okulları gezeceğini açıkladı.
Aynı gazete “Kıbrıs’ta İlkokul Eğitimi… Her Öğretmene 12 Öğrenci” başlıklı haberinde AB İstatistik Birimi Eurostat’ın 2019 verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ta her ilkokul öğretmenine 12,3 öğrenci düştüğü bilgisini verdi. 

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Fileleftheros haberi “Safe Pass’larda Küçük Sorunlarla Okullara Dönüş” başlığıyla aktardı ve Rum Eğitim Bakanlığı’nın 12’nci yaşını doldurmuş olup olmamasına bakılmaksızın bütün öğrenciler “safe pass gösterecek” talimatı nedeniyle binlerce orta eğitim öğrencisinin dün “ellerinde safe passları ile” okula döndüklerini yazdı.
Gazete yapılan safe pass denetimi nedeniyle okula girişlerde gecikmeler yaşandığını, bazı öğrencilerin de safe pass olmadan okula girmeye çalışması nedeniyle küçük sorunlar yaşandığını kaydetti. 

 

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Son Güncelleme: 08.09.2021 14:10
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