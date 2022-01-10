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Güney Kıbrıs’ta yeni bir varyant tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen yeni koronavirüs varyantı “Deltacron” olarak isimlendirildi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:30
Güney Kıbrıs’ta yeni bir varyant tespit edildi

Haravgi gazetesi, 26 Aralık’tan itibaren üzerinde çalışılan bin 377 vakadan 25’inde, Omicron varyantına ait 7 özellik taşıyan Delta varyantı tespit edildiğini ve bu vakalara “Deltacron” isminin verildiğini kaydetti.
Gazetenin haberine göre, “Kıbrıs Üniversitesi”  Biyoloji Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Leondios Kostrikkis’in grubu tarafından tespit edilen yeni varyantın, Delta ve Omicron varyantlarıyla ilişkili olduğu, böyle bir varyantın olduğunun daha önce konuşulduğu ancak hiçbir ülkede tespit edilmediği belirtildi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, yeni varyanttan dolayı endişeye gerek olmadığını ve bakanlığın bu konudan haberdar olduğunu söyledi. Bu tespitle, Güney Kıbrıs’ın sağlıkla ilgili küresel haritaya dahil olduğunu kaydeden Hacıpandelas, yeni varyant tespit eden uzmanlarla gurur duymak gerektiğini belirtti.

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Haberde, Sağlık Bakanlığı’nda yarın yeni Covid-19 tedbirleri için toplantı yapılacağı ve yoğun bakımların doluluk durumuna göre yeni tedbirlerin açıklanabileceği ifade edildi.

 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 11:29
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