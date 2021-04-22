banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden faklı?
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden...
Taşlar yerine otururken
Taşlar yerine otururken
banner376
Flaş Haber
Aziz Ataoğlu'nu kaybettik
Kapat

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazetelerden ilginç iddia

BM’nin, Cenevre’de 27-29 Nisan’da gerçekleşecek gayriresmî 5+BM konferansına, hatta Genel Sekreter tarafından verilecek yemeğe AB’yi davet etmediği haber verildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:30
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazetelerden ilginç iddia
banner337

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, BM’nin AB’yi Türkiye istemediği için davet etmediği yorumunu yaptı.

Cenevre’de Kıbrıs sorununun çözümünün görüşülmeyeceği, orada müzakerelere de başlanmayacağına dikkat çekilirken masanın, öneri koymak üzere taraflardan beşine de açık olacağı, Genel Sekreter’in tarafların tezlerini dinleyip not edeceği ve yanlış anlamalara mahal vermemek için tezlerin net olarak ortaya konulmasını istediği kaydedildi.

Fileleftheros haberi, “AB’yi Kenara İtiyorlar… (AB) Temsilcisi Guterres’in Cenevre’deki Davetine Bile Çağrı Almadı… Genel Sekreter Konferansı Kıbrıs’ın Geleceği Açısından Dönüm Noktası Görüyor” başlığıyla manşete çekti.

AB’nin önümüzdeki hafta yapılacak bütün görüşmelerin dışında kalacağına hatta Genel Sekreter Antonio Guterres’in katılımcılar için 27 Nisan akşamı vereceği davete bile çağrılmadığına dikkat çekilen habere göre Brüksel gelişmeleri, düşük düzeyde bir temsilci ile uzaktan takip etmeye karar verdi. Cenevre’ye gidecek AB temsilcisi BM binasındaki hiçbir görüşmeye veya Genel Sekreter’in planladığı herhangi başka bir görüşmeye katılmayacak ancak bilgi için taraflarla ikili görüşmeler yapabilecek.

Genel Sekreter müdahil taraflara gönderdiği davetlerde; Cenevre’de Kıbrıs sorununun çözülmesinin hedeflenmediği veya müzakereye başlanmayacağı, sadece ortak çözüm vizyonu bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılacağını kaydetti. Masanın müdahil tarafların önerilerine açık olduğu, Genel Sekreter’in taraflarca sunulacak öneri ve fikirleri dinleyip not etmeye ve bunları taraflarla görüşmeye hazır olacağı kaydedildi. Genel Sekreter’in gerekli hallerde –konferansın gayriresmî karakterine uygun- müdahalelerde bulunmaya da hazır olacağı belirtildi.

Habere göre, gayriresmî nitelikte olsa da Cenevre görüşmesinin Kıbrıs’ın geleceği açısından dönüm noktası addediliyor. BM açısından bu görüşme, “hangi noktada olunduğu ve nereye gidilmek istendiğini görmek” hedefini taşıyor.

banner341
Genel Sekreter’in Cenevre’de aktif bir rol oynayacağına bunun, 3 günlük konferans programından da anlaşıldığına dikkat çekilen habere göre, 27 Nisan’da müdahil taraflarla ayrı ayrı görüşecek, görüşmelerin ağırlık merkezini iki liderle yapacağı görüşmeler oluşturacak. Guterres konferansın ilk gününde öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, akşamüzeri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis ile görüşecek. Akşam da katılımcılar onuruna davet verecek.

28 Nisan’daki bölüm, beş heyetin katılacağı genel toplantıyla başlayacak; ardından iki lider ve üç garantörle gerek ikili gerek üçlü görüşmeler yapacak, iki lider ile ortak görüşme yapmayı da planlıyor. Bütün müdahillerin katılacağı bir akşam yemeği düzenlenecek.

Genel Sekreter 29 Nisan’da da gerek iki liderle gerek garantör güçlerle ikili temaslarına devam edecek, yeni bir Guterres-Tatar-Anastasiadis ortak görüşmesi daha yapılabilir. Ardından yeniden bütün müdahillerin katılımıyla ortak toplantı gerçekleştirilecek.

Guterres’in gerekmesi halinde -3 günlük görüşmelerinden çıkacak sonuca bağlı olarak- Cenevre’deki kalış süresini uzatmaya hazır olduğunu kaydettiğine dikkat çekilen haberde BM, iki tarafın ortak bir açıklama üzerinde anlaşmaya varmasına ağırlık veriyor. Genel Sekreter bu konuyu iki liderle temaslarında görüşecek, hedeflenen ortak açıklama, Cenevre istişarelerinin konusu olacak.

Alithia ikinci manşet olarak değerlendirdiği habere, “AB’nin Katılımı Olmadan Beşli Konferans… Türk Vetosu sonunda BM Genel Sekreteri Tarafından Kabul Edildi… Avrupalı Temsilci İkili Görüşmeler Yapacak Ancak Beşli Görüşmenin Dışında… Guterres Gerekmesi Halinde Konferans Süresini Uzatmakta Kararlı” başlık ve spotlarını attı.

Genel Sekreter’in sonunda Türk tarafının AB’nin gayriresmî konferansa katılmasına itirazını kabul ederek AB’ye resmi katılım daveti göndermediğini yazan gazete, beşli konferansta, yine Türk tarafının talebiyle BM Güvenlik Konseyi temsilcilerinin de bulunmayacağını kaydetti.

Politis de “Kıbrıs Sorunu… Türkiye AB’yi ‘5+1’ Çizgisinin Dışında Bırakıyor” başlığını attı ve AB adına Cenevre’ye gidecek temsilcinin Avrupa Dış Eylem Dairesi Batı Baklanlar, Türkiye ve Birleşik Krallık Birimi Müdürü Angelina Eichhorst olduğu bilgisini verdi.

banner360
Son Güncelleme: 22.04.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
CenevreABBm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Sağlık Bakanı KİPE'ye konuştu
Rum Sağlık Bakanı KİPE'ye konuştu
Güney Kıbrıs’ta 843 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 843 yeni vaka
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası
KKTC üzerinden kaçak göçmen iddiası
Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosu tehlikeli sınırlarda
Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik tablosu tehlikeli sınırlarda
Larnaka’da işlenen cinayetin yankıları sürüyor
Larnaka’da işlenen cinayetin yankıları sürüyor
Anastasiadis-Çavuşoğlu görüşmesinin tutanakları yeniden gündemde
Anastasiadis-Çavuşoğlu görüşmesinin tutanakları yeniden gündemde
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında rekor
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında rekor
Güney Kıbrıs'ta 822 yeni vaka, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 822 yeni vaka, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta vakaların artışı nedeniyle önlemlerinin artırılması gündemde
Güney Kıbrıs’ta vakaların artışı nedeniyle önlemlerinin artırılması gündemde
Brexit sonrası Güney’de 38 bin İngiliz
Brexit sonrası Güney’de 38 bin İngiliz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim