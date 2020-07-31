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Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı yeni önlemler alındı

31 Temmuz 2020 Cuma 15:32
Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı yeni önlemler alındı
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RUM SAĞLIK BAKANI, BAŞKANLIK SARAYINDA EPİDEMİYOLOJİ GRUBU İLE YAPILAN TOPLANTIDA ALINAN KARARLARI AÇIKLADI

KAPALI VE KALABALIK YERLERDE MASKE TAKMAYANLARA 300 EURO PARA CEZASI…

TESTLER ARTIRILACAK

Güney Kıbrıs’ta ve özellikle Limasol’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bazı yeni önlemler alındı. Bu çerçevede alınan kararlar arasında, testlerin artırılması, kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi ve kapalı alanlarda maske takmayanlara 300 Euro para cezası uygulanması da var.  

Rum haber kaynaklarına göre Rum Başkanlık Sarayı'nda, Nikos Anastasiadis başkanlığında, Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun da katılımıyla, Epidemiyoloji Grubu ile bugün bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, ülkede ve Limasol’da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle duyulan endişeyi ve koruma önlemlerinin güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını dile getirdi.

Yoannu, pandemiye karşı mücadele etmek için devletin kararlaştırdı 6 temel kuraldan bahsederken, testlerin sonuçlarına göre ülkede ek testlerin yapılacağına da dikkati çekti.

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“KURALLARA UYMAYANLARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK”

Yoannu, ilgili kurallara uymayanlara müsamaha gösterilmemesi için, ilgili birimlere de gerekli talimatı verdiklerini söyledi.

TESTLER ARTIRILACAK…MASKE TAKMAYANLARA 300 EURO CEZA

Rum Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde; kapalı ve kalabalık yerlerde zorunlu maske kullanılması kuralına uymayanlara 300 Euro para cezası uygulanmasına; hava limanlardaki  testlerin artırılmasına; toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinde yüzde 50 kısıtlamaya gidilmesine, hastane  ziyaretlerine ilişkin kurallara sıkı sıkıya uyulmasına; polisin denetimlerini artırmasına ve yeme-içme alanlarına ve işletmelere yönelik denetim ve kontrollerin yoğunlaştırılmasına  karar verildi.

LİMASOL BÖLGESİ İÇİN 3 HAFTALIK EK TEDBİRLER

Toplantı çerçevesinde Limasol bölgesi için de ayrı kararların verildiği belirtildi.

Buna göre; Limasol bölgesinde, sosyal amaçlı buluşmaların 10 kişiden fazla olmamasına; yeme-içme alanlarında metrekareye bağlı olarak iç mekanda 75, dış mekanda ise 150 kişiden fazla kişinin olmamasına; kiliselerdeki mevcudiyetin, 75 kişiyi aşmayacak şekilde olan ilgili protokole göre, metrekare temelinde belirlenmesine karar verildi.

Yukarıda bahsedilen bu tedbirler, Limasol bölgesi için 3 hafta geçerli olacak.

Son Güncelleme: 31.07.2020 15:48
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