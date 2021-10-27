Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı yeniden 200, 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 55 bin 143 testten 200'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının ise 123 bin 908'e yükseldiğini açıkladı.
Tedavi gören hasta sayısı 56, durumu ciddi olanların sayısı 18 olarak verildi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte vaka sayısı yeniden tırmanarak 200'ü buldu, yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 55 bin 143 testten 200'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının ise 123 bin 908'e yükseldiğini açıkladı.
Tedavi gören hasta sayısı 56, durumu ciddi olanların sayısı 18 olarak verildi.