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Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı yeniden 200, 1 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte vaka sayısı yeniden tırmanarak 200'ü buldu,  yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki hasta hayatını kaybetti. 

27 Ekim 2021 Çarşamba 20:00
Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı yeniden 200, 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 55 bin 143 testten 200'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının ise 123 bin 908'e yükseldiğini açıkladı. 

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Yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşındaki kadın hastanın kaybedildiği,  toplam can kaybının 571'e ulaştığı kaydedildi. 

Tedavi gören hasta sayısı 56, durumu ciddi olanların sayısı 18 olarak verildi.

 

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Son Güncelleme: 28.10.2021 00:40
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