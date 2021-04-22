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Güney Kıbrıs’ta turizm sezonu başlamadan bitebilir!

Güney Kıbrıs’ta son haftalarda oluşan negatif epidemiyolojik görüntünün, çok sayıda Rus havayolu şirketinin Güney Kıbrıs için ayarlanan biletlerinin iptal edilmesine yol açtığı bildirildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 12:15
Güney Kıbrıs’ta turizm sezonu başlamadan bitebilir!
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olitis gazetesi “Aeroflot” ve “Red Wings” şirketlerinin Mayıs ortasına kadar olan biletlerinin iptal edildiğini ve yaklaşık 150 bin rezervasyonun da iptal olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Seyahat Acenteleri Birliği Basın Sözcüsü Haris Haralambus’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Nisan ve Mayıs ayları için İsrail, İngiltere ve Rusya’dan yapılan az sayıdaki rezervasyonun da iptal edildiğini söylediğini kaydetti.

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Habere göre Haralambus, Güney Kıbrıs’ın turuncu listede olduğunu ve örneğin İngiltere’den gelecek bir turistin, dönüşte 10 gün karantina ile 3 PCR testinin de parasını ödemek durumunda kalacağını belirtti.

Haberde, vaka sayılarının bu denli yüksek seyretmeye devam etmesinin, turizm sezonunu başlamadan bitirebileceği değerlendirmesinin yapıldığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 12:39
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Turizm
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