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Güney Kıbrıs’ta trafik kazaları “trajik boyutta”

Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarının ulusal trajedi boyutuna ulaştığı ve son 10 yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının 600’ü bulduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta trafik kazaları “trajik boyutta”

Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarının ulusal trajedi boyutuna ulaştığı ve son 10 yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının 600’ü bulduğu bildirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:00
Güney Kıbrıs’ta trafik kazaları “trajik boyutta”

Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarının ulusal trajedi boyutuna ulaştığı ve son 10 yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının 600’ü bulduğu bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarının ulusal trajedi boyutuna ulaştığını belirterek, kazalara ilişkin istatistiki bilgilere yer verdiler.

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Gazete, manşetten verdiği haberinde, son 10 günde yaşanan trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiğini; bu yıl 21 Ağustos tarihine kadarki kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 26 olduğunu yazdı.

Son 10 yıllık dönemde kazada ölenlerin sayısının 600’ü bulduğunu vurgulayan gazete, Avrupa Ulaşım Güvenlik Konseyi’nin raporuna göre ise, Güney Kıbrıs’ın ölümü trafik kazalarında dördüncü sırayı aldığını vurguladı.

Son Güncelleme: 26.08.2019 12:17
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Trafik Kazaları
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