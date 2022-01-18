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Güney Kıbrıs’ta “Test to stay” uygulaması tepkilere rağmen kalıcı hale geldi

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmasını öngören “test to stay” uygulamasını, sendikaların tepkisine rağmen kalıcı hale getirdiği bildirildi.

18 Ocak 2022 Salı 11:30
Güney Kıbrıs’ta “Test to stay” uygulaması tepkilere rağmen kalıcı hale geldi

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, eğitim sendikaları OELMEK, OLTEK, POED ve epidemiyoloji grubu temsilcilerinin dün akşamüzeri yaptığı toplantıya yer verdi. Gazete, toplantının kapalı kapılar ardında gerçekleştirildiğini ve birçok kez toplantı salonundan yükselen seslerin duyulduğunu yazdı.
Toplantının ardından basına açıklama yapan Hacıpandelas ve Prodromu, “test to stay” tedbiriyle ilgili kararın geri çekilmeyeceğini ve sağlık güvenliğinin korunması için tüm emniyet supaplarının mevcut olacağını söyledi. Hacıpandelas ile Prodromu, okulların açık kalması gerektiğini vurgulayarak, “test to stay” uygulamasının buna yardımcı olacağını belirtti.
Haberde, uygulama için mobilize ekiplerin her gün okulları ziyaret edeceği ve çocuklara test yapılacağı ifade edildi.
Gazete, eğitim sendikalarının da ilgili kararı istişare etmek için toplantı yapacaklarını yazdı.


“MOLNUPİRAVİR” GÜNEY KIBRIS’TA KULLANILMAYA BAŞLADI
Gazete, bir diğer haberinde de “Molnupiravir/Lagevrio” isimli ilacın Covid-19 tedavisinde dün itibarıyla kullanılmaya başladığını yazdı.

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Haberde, 18-65 yaş aralığındaki hastalarda kullanılabilecek bu ilacın, Covid-19 nedeniyle ağır hastalık geçirilmesini önlemek için güçlü bir silah olacağı ifade edildi.


REFERANS HASTANESİNDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 78’İ AŞISIZ
Gazetenin bir başka haberinde ise, şu anda referans hastanesinde tedavi gören hastaların yüzde 78’inin aşısız olduğu; 11 çocuğun da Makarios Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gördüğü belirtildi.
Bu arada, Rum Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında, 24 saatte yapılan 141 bin 213 test çerçevesinde 2 bin 918 yeni vaka tespit edildiğini, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

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Son Güncelleme: 18.01.2022 12:09
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