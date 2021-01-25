Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 126 yeni vaka belirlendi

Güney Kıbrıs’ta Covid 19’dan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 12 bin 805 test sonucunda 126 yeni vaka belirlendi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 20:00
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 126 yeni vaka belirlendi
banner337
banner351

Güney Kıbrıs’ta Covid 19’dan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 12 bin 805 test sonucunda 126 yeni vaka belirlendi.

banner341
Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısı 30 bin 143’e yükseldi. 52 vakanın durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Toplam ölü sayısı ise, bugün hayatını kaybeden 60 ve 69 yaşındaki iki kişiyle beraber 188’e yükseldi.

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2021 21:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filaktu bugün KKTC’ye 1170 doz aşı teslim edeceklerini açıkladı
Filaktu bugün KKTC’ye 1170 doz aşı teslim edeceklerini açıkladı
Güney Kıbrıs'ta 130 yeni vaka, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 130 yeni vaka, 3 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 129 yeni vaka,4 can kaybı!
Güney Kıbrıs'ta 129 yeni vaka,4 can kaybı!
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 122 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni can kaybı, 122 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 164
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı 164
Güney Kıbrıs hellim konusunda bir davayı daha kaybetti
Güney Kıbrıs hellim konusunda bir davayı daha kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 178 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 178 yeni vaka
Güney Kıbrıs 565 bin aşı daha sipariş etti
Güney Kıbrıs 565 bin aşı daha sipariş etti
Güneyde koronavirüsten 1 can kaybı, 164 yeni vaka
Güneyde koronavirüsten 1 can kaybı, 164 yeni vaka
Surlariçi'nin güvenliğine ilişkin ek tedbirler
Surlariçi'nin güvenliğine ilişkin ek tedbirler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim