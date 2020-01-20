banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122886
ALTIN
296.750
DOLAR
5.9159
STERLİN
7.6795
EURO
6.5574
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Güney Kıbrıs’ta şikeli maçlarla ilgili bir futbolcu tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta futbol dünyasında son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

Güney Kıbrıs’ta şikeli maçlarla ilgili bir futbolcu tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta futbol dünyasında son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:26
Güney Kıbrıs’ta şikeli maçlarla ilgili bir futbolcu tutuklandı

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta oynanan şüpheli maçlar olayının boyut kazanmaya başladığını, polisin tutuklamalar turuna başladığını yazdılar.

Gazete Rum polisinin, dün, “Karmatiossa” futbol takımında oynayan 30 yaşındaki Kıbrıslı Rum futbolcuyu tutukladığını ancak sorguladıktan sonra serbest bıraktığını belirtti.

Tutuklamanın, bahis faaliyetiyle birlikte iki maçın araştırılması çerçevesinde yapıldığını yazan gazete, bahse konu futbolcunun, bu iki şikeli maça karıştığının göründüğünü, polisin ise başka tutuklamaları ileriye götürmesinin de ihtimal dışı olmadığını bildirdi.

Habere göre Rum Futbol Federasyonu dün bir açıklama yaparak, 12 Ocak 2020’de oynanan  “Aris Lemesu-Karmiotissa Polemidion” takımları arasındaki mücadeledeki şüpheli bahis faaliyeti konusunda, UEFA’dan rapor aldıklarını belirtti.

Gazete, altıncı kırmızı dosyanın ise UEFA tarafından geçtiğimiz Cuma KOP’a gönderildiğini ancak KOP’un polisle uzlaşarak açıklama yapmadığını yazdı.

banner317
Polisin, dosyayı Cumartesi aldığını ve bunun, dünkü gelişmeler için anahtar olduğunun görüldüğünü yazan gazete, KOP’un dün ayrıca Rum Hakemler Birliği ile görüşme yaptığını da kaydetti.

Habere göre KOP Başkanı Yorgos Kumas ve hakemlerden oluşan bir heyet dün KOP binasında bir araya gelerek yaşanan son gelişmelerle birlikte hakemlerin müsabakalara katılmama kararını ele aldı.

Görüşmede, Rum futbolunun ertesi günü, hakeme yönelik bombalı saldırı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in açıklamaları da masaya yatırılırken iki taraf da, müsabakaların yeniden başlamasına olanak tanıyacak uzlaşıcı bir çözüm arandığı da ifade edildi.

Gazete, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, Polis Müdürü, KOP ve hakemlik yetkilileri arasında bugün de bir toplantının yapılacağını anımsattı.

Alithia gazetesi spor eki ise, 30 yaşındaki futbolcunun, dün akşam geç saatlerde serbest bırakılmasının beklendiğini yazdı.

30 yaşındaki futbolcunun, olaylarla bir alakası olmadığı yönünde ifade verdiğini bildiren gazete, söz konusu futbolcunun, UEFA raporunda söz edilen futbolcu olmadığını, bir başka takım arkadaşı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.    

Son Güncelleme: 20.01.2020 13:15
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs’ta şikeli Maçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trodos’ta Pazar günü trafik kaosu yaşandı
Trodos’ta Pazar günü trafik kaosu yaşandı
Energean şirketinden açıklama
Energean şirketinden açıklama
Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Güney Kıbrıs’tan tepkiler
Yavuz sondaj gemisinin faaliyetlerine Güney Kıbrıs’tan tepkiler
Libya Konferansı Rum basınında
Libya Konferansı Rum basınında
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan barış mesajı
Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlardan barış mesajı
Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu
Hristodulidis, Suudi Arabistan’da temaslarda bulundu
Hristodulidis: “deniz Sınırlarımızı Hukuki Ve Siyasi Açıdan Zırhlandırdık”
Hristodulidis: “deniz Sınırlarımızı Hukuki Ve Siyasi Açıdan Zırhlandırdık”
Rum Yönetimi Lefkoşa-1 Hedefinde Sondaja Tepkili
Rum Yönetimi Lefkoşa-1 Hedefinde Sondaja Tepkili
Libya’daki Kriz Konusunda, Gözler Bugün Berlin’de
Libya’daki Kriz Konusunda, Gözler Bugün Berlin’de
Güney’de şike tartışmaları kızıştı...
Güney’de şike tartışmaları kızıştı...

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim