Güney Kıbrıs’ta seyahat acentelerine teşvik

Alithia gazetesi, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, seyahat acentelerinin Güney Kıbrıs’a daha fazla turist getirebilmesine yönelik planlar için 8 milyon Euro’luk finansman ayırdığını ve 5 milyon Euro daha borçlanılacağını söylediğini yazdı.



