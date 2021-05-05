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Güney Kıbrıs’ta Polisler Başkanlık Sarayı’na yürüyecek

Güney Kıbrıs’taki polislerin, şikayetçi oldukları konular için Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyecekleri bildirildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:30
Güney Kıbrıs’ta Polisler Başkanlık Sarayı’na yürüyecek
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Fileleftheros gazetesi, Rum Polisler Birliği’nin, Paskalya gecesi yaşanan olaylarda önceden tedbir alınmaması nedeniyle polislerin ve polis köpeklerinin hayatının tehlikeye girmesi, bazı polislerin izinlerinin iptal edilerek haftanın 7 günü çalıştırılması, ek mesai sorunu, büyük olaylara tecrübesiz polislerin gönderilmesi gibi problemler nedeniyle, önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderileceğini; epidemiyolojik görüntü iyileştiğinde de Saray’a yürüneceğini kaydettiğini yazdı.

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Haberde, Rum Polisi Genel Müdürlüğü’nün ise, polislerin korunması için özel teçhizatlar alındığını ifade ettiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 12:05
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