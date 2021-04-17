banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim gecikirse gökten para mı yağacak?
Seçim gecikirse gökten para mı...
Silkinin kendinize gelin!
Silkinin kendinize gelin!
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Hiçleştirilişimiz hiçten olacak
Niye rahatsız oldular!
Niye rahatsız oldular!
banner376

Güney Kıbrıs’ta pasaportlar “Bir alana bir bedava” gibi dağıtılmış

Güney Kıbrıs’ta patlak veren “altın pasaportlar” skandalını araştırmak için kurulan komitenin, yatırım programı aracılığıyla verilen bu vatandaşlıkların yarısının yasa dışı olarak verildiğini saptadığı bildirildi.

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:45
Güney Kıbrıs’ta pasaportlar “Bir alana bir bedava” gibi dağıtılmış
banner337

 Güney Kıbrıs’ta patlak veren “altın pasaportlar” skandalını araştırmak için kurulan komitenin, yatırım programı aracılığıyla verilen bu vatandaşlıkların yarısının yasa dışı olarak verildiğini saptadığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Altın Pasaportların Yarısı Bir Alana Bir Bedava… Rapor Başsavcılık’ta” başlıklı haberinde, komitenin 515 sayfalık raporunun dün, Başsavcılığa sunduğunu ve rapordaki istatistiki bilgilere göre, pasaportların yüzde 51,81’inin yasa dışı yollarla verildiğini yazdı.

banner341
Gazete, raporda 2007-2016 yılları arasında verilen 2 bin 478 istisnai vatandaşlık ile 2007-2020 yılları arasında verilen “yüksek riskli” 417 vatandaşlıkla ilgili bilgilerin yer aldığını kaydetti.

Habere göre raporda, yasa dışı olarak verilen vatandaşlıkların büyük çoğunluğunu eş ve çocuklara verilen vatandaşlıkların oluşturduğu da gözlemlendi.

Gazete, dört üyeli araştırma komitesinin ceza, disiplin ve idari suçlarla ilgili önerilerde de bulunduğunu ve bazı vatandaşlıkların iptalinin de araştırılacağını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 17.04.2021 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DİSİ, anketlerde önde gidiyor
DİSİ, anketlerde önde gidiyor
Güney Kıbrıs’ta 677 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 677 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Sampson’un kızından açıklama
Sampson’un kızından açıklama
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan dolayı 6 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan dolayı 6 kişi hayatını kaybetti
Güney’de aşı polemiği
Güney’de aşı polemiği
Eurostat'ın işsizlik verileri
Eurostat'ın işsizlik verileri
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 602 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 3 can kaybı, 602 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 619 yeni vaka, bir can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 619 yeni vaka, bir can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güney Kıbrıs’ta 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Avrupa Komisyonu’nun hellimi tescili Rum basınında
Avrupa Komisyonu’nun hellimi tescili Rum basınında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim