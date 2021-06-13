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Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle yaşanan iflaslar

Güney Kıbrıs’ta, koronavirüs pandemisi buna bağlı olarak kısıtlayıcı tedbirler ve tam kapanmaların işletmeleri büyük ölçüde etkilediği belirtildi.

13 Haziran 2021 Pazar 12:45
Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle yaşanan iflaslar
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Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, Mart 2020 tarihinden Mayıs 2021 tarihine kadar 2 bin 687 iflasın yaşandığını, bunun da 2010 yılından sonra yaşanan en fazla iflas yaşanan ikinci dönem olduğuna dikkati çekti.

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Gazete, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren İflas Birimi’nin verilerine dayanarak en fazla iflasın 336 ile Aralık 2020’de yaşandığını, Aralık 2016 yılında yaşanan 426 iflasın ardından, Aralık 2020’deki iflasın son 11 yılda yaşanan ikinci en fazla iflas olduğunu belirtti.

Gazete ekonomik krizin yaşandığı 2013 yılında toplam 2 bin 497 iflasın yaşandığını da anımsattı.

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Son Güncelleme: 13.06.2021 13:11
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