Güney Kıbrıs’ta ötenazi anketi...

Fileleftheros’un haberine göre, Lefkoşa (Rum) Üniversitesi ile işbirliğinde düzenlenen anketin sonuçları 11-12 Kasım’da açıklandı.

Güney Kıbrıs genelinde yüzde 25’i kadın, yüzde 75’i erkek olan 18-65 yaş arası 18 uzmanlık dalı ve 15 daire/birim çalışanından oluşan 520 birlik üyesinin katıldı ankette 27 soru soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38’i "Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin mevcut yasanın, doktorlara gerekli kriterlere haiz hastalara ilgili ilaçları vermesine olanak sağlayacak şekilde değiştirilmesi çabalarına destek vermesi gerektiği", yüzde 49’u da "hayvanlarda olduğu gibi acı çeken hastalara da ötenazi hakkı tanınması görüşüne tamamen veya oldukça katıldığı" cevabını verdi.